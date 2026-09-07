تأکید بر رفتار انسانی در معامله

امام صادق(ع) فرمود: در عصر پیامبر(ص) زنی بود که عطر می‌فروخت و زینب نام داشت. او خودش نیز به خاطر همراه داشتن عطر، خوشبو بود. روزی به حضور همسران پیامبر اکرم(ص) آمد، و پس از ساعتی پیامبر(ص) به خانه آمد و بوی خوش به مشامش رسید. دانست که زینب عطرفروش در آنجا است، به او فرمود: وقتی به خانه ما می‌آیی، خانه‌های ما را خوشبو می‌کنی.

زینب در پاسخ گفت: «خانه‌های شما به خاطر وجود تو (پیامبر(ص) پاکیزه‌تر و خوشبوتر است(نه به خاطر عطر همراه من) آنگاه پیامبر(ص) در این سفارش به او که سفارش به همه فروشندگان کالا نیز هست فرمود: وقتی که چیزی را می‌فروشی، آن را نیکو بفروش و در فروختن کسی را فریب مده!، زیرا اگر چنین کنی، به پاکی و پرهیزگاری در پیشگاه خداوند بهتر است و برای بقا و دوام ثروتت نیکوتر است.(1)

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1- وسایل‌الشیعه، ج 12، ص 287