کد خبر: ۳۳۷۵۳۹
تاریخ انتشار : ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۶
شاخصهای نفاق در رفتارهای غیرانسانی
قالالنبی(ص): «ثلاث من کُنَّ فیه فهو منافق و ان صام و صلی و حج واعتمرو قال: انی مسلم: من اذا حدث کذب، و اذا وعد اخلف و اذا ائتمن خان.»
پیامبر اکرم(ص) فرمود: سه چیز است که اگر در کسی باشد منافق است، اگرچه روزه دارد و نماز بخواند و حج و عمره کند و بگوید من مسلمانم: 1- کسی که هنگام سخن گفتن دروغ بگوید. 2- و وقتی که قول و وعده میدهد، تخلف نماید. 3- و چون امانتی را بگیرد خیانت کند. (!)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- نهجالفصاحه، ص 422