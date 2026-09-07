قال‌النبی(ص): «ثلاث من کُنَّ فیه فهو منافق و ان صام و صلی و حج واعتمرو قال: انی مسلم: من اذا حدث کذب، و اذا وعد اخلف و اذا ائتمن خان.»

پیامبر اکرم(ص) فرمود: سه چیز است که اگر در کسی باشد منافق است، اگرچه روزه دارد و نماز بخواند و حج و عمره کند و بگوید من مسلمانم: 1- کسی که هنگام سخن گفتن دروغ بگوید. 2- و وقتی که قول و وعده می‌دهد، تخلف نماید. 3- و چون امانتی را بگیرد خیانت کند. (!)

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1- نهج‌الفصاحه، ص 422