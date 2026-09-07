سلیقه جوانان زیر سایه مد و فضای مجازی

تغییر مدل پوشش در میان بخشی از جوانان دیگر صرفاً یک انتخاب ظاهری نیست؛ لباس به ابزاری برای دیده ‌شدن، ابراز هویت، تعلق به گروه همسالان و حتی رقابت در فضای مجازی تبدیل شده است؛ روندی که کارشناسان آن را حاصل ترکیبی از تغییرات فرهنگی، فشار همسالان، اقتصاد صنعت مد، الگوبرداری از چهره‌های مشهور و نقش فزاینده شبکه‌های اجتماعی می‌دانند.

به گزارش فارس، یک روز شلوار، روز دیگر مانتو، چند روز بعد کفش یا مدل خاصی از پوشش؛ ترندها با سرعتی کم‌سابقه وارد زندگی جوانان می‌شوند و پیش از آنکه یک سبک فرصت تثبیت پیدا کند، سبک دیگری جای آن را می‌گیرد.

پوشش، اما فقط مسئله‌ای مربوط به ظاهر نیست. لباس می‌تواند زبان خاموش فرد برای معرفی خود، تعلق اجتماعی، سبک زندگی و حتی فاصله‌گرفتن از یک گروه یا نزدیک‌شدن به گروهی دیگر باشد.

پژوهش‌های اجتماعی نیز نشان داده‌اند که جوانان از لباس برای ساخت و نمایش هویت خود استفاده می‌کنند و شبکه‌های اجتماعی این فرآیند را تشدید کرده‌اند. یک مطالعه منتشرشده در سال ۲۰۲۶ درباره جوانان نشان می‌دهد که لباس می‌تواند هم ابزار بیان هویت و هم وسیله‌ای برای مدیریت تصویری باشد که فرد از خود در جامعه ارائه می‌دهد.

مسئله از جایی جدی می‌شود که «انتخاب لباس» از یک تصمیم شخصی به معیار پذیرفته‌شدن در جمع تبدیل شود؛ جایی که جوان احساس کند اگر شبیه ترند روز لباس نپوشد، از گروه عقب مانده است.

مد؛ انتخاب شخصی یا مسابقه دیده ‌شدن؟

برای بسیاری از جوانان، پوشش بخشی از هویت است؛ اما شبکه‌های اجتماعی این هویت را به یک ویترین عمومی تبدیل کرده‌اند.

جوان امروز فقط لباس نمی‌پوشد؛ او ممکن است لباس خود را برای عکس، ویدئو، مهمانی، دانشگاه، محل کار و حتی یک پست مجازی انتخاب کند. در چنین فضائی، «چگونه دیده‌شدن» می‌تواند به اندازه «چگونه بودن» اهمیت پیدا کند.

مطالعات انجام‌شده درباره رفتار مصرفی نوجوانان نیز نشان می‌دهد که اعتمادبه‌نفس، فشار همسالان و رسانه‌ها می‌توانند همزمان بر انتخاب لباس و رفتار مصرفی آنان اثر بگذارند.

در نتیجه، آنچه در ظاهر یک انتخاب ساده به نظر می‌رسد، گاهی حاصل مجموعه‌ای از پیام‌های اجتماعی است:

«این مدل را بپوش تا به‌روز باشی.»

«این برند را داشته باش تا دیده شوی.»

«این سبک را انتخاب کن تا شبیه گروه خودت باشی.»

و درست در همین نقطه است که لباس از یک کالای مصرفی به نشانه هویت اجتماعی تبدیل می‌شود.

الگوریتم‌هایی که سلیقه می‌سازند

در گذشته، تغییر مد با فاصله زمانی بیشتری اتفاق می‌افتاد؛ مجله، تلویزیون، ویترین فروشگاه و افراد مشهور مهم‌ترین مسیرهای انتقال مد بودند. امروز اما یک ویدئوی کوتاه می‌تواند در مدت کوتاهی یک مدل پوشش را به میلیون‌ها نفر نشان دهد.

شبکه‌های اجتماعی نیز صرفاً محتوای مورد علاقه کاربر را نمایش نمی‌دهند؛ الگوریتم‌ها با توجه به رفتار او، محتوای مشابه بیشتری پیشنهاد می‌کنند. بنابراین اگر یک جوان بارها محتوای مربوط به یک سبک پوشش را ببیند، با احتمال بیشتری با همان سبک مواجه خواهد

شد.

یک پژوهش درباره نقش شبکه‌های اجتماعی در شکل‌گیری هویت مصرفی جوانان نشان داده است که محتوای تجاری، اینفلوئنسرها و تبلیغات هدفمند می‌توانند بر سبک مصرف جوانان اثر بگذارند و شبکه‌های اجتماعی را به یکی از فضاهای مهم شکل‌گیری هویت مصرفی تبدیل کنند.

به این ترتیب، چرخه‌ای شکل می‌گیرد:

مشاهده، الگوبرداری، خرید، انتشار تصویر، دیده‌شدن، الگوبرداری دیگران و این چرخه می‌تواند با سرعت زیادی تکرار شود.

تهاجم فرهنگی؛ واقعیت یا یک تعبیر برای تغییرات فرهنگی؟

در ادبیات فرهنگی، تغییر ناگهانی الگوهای پوشش گاهی با عنوان «تهاجم فرهنگی» توصیف می‌شود؛ یعنی ورود الگوهای سبک زندگی از بیرون و جایگزین‌شدن تدریجی آنها با بخشی از الگوهای بومی.

اما برای تحلیل دقیق‌تر باید میان تأثیر فرهنگی، تبادل فرهنگی، صنعت جهانی مد و پروژه هدفمند فرهنگی تفاوت قائل شد.

هر لباس متفاوتی الزاماً نشانه تهاجم فرهنگی نیست و هر تغییر سلیقه‌ای نیز الزاماً حاصل یک برنامه سازمان‌یافته خارجی نیست.

صنعت مد ذاتاً جهانی است و سبک‌ها میان کشورها جابه‌جا می‌شوند.

در کنار آن، رسانه‌ها، چهره‌های مشهور، برندها و شبکه‌های اجتماعی نیز در انتقال این سبک‌ها نقش دارند.

پژوهش‌های جدید درباره نسل Z نیز نشان می‌دهد که شبکه‌های اجتماعی، فرهنگ سلبریتی و ترندهای مد در شکل‌گیری هویت پوششی جوانان نقش قابل توجهی دارند.

بنابراین اگر بخواهیم با نگاه کارشناسی سخن بگوییم، بهتر است به جای ساده‌سازی مسئله، بپرسیم:

چه کسی سلیقه را می‌سازد؟

چه کسی از تغییر سلیقه سود می‌برد؟

چه چیزی باعث می‌شود یک مدل لباس ناگهان «باحال»، «به‌روز» یا «لازم» تلقی شود؟

هدف چیست؛ تغییر فرهنگ یا فروش بیشتر؟

یکی از پاسخ‌های مهم را باید در اقتصاد صنعت مد جست‌وجو کرد.

ترند زمانی برای بازار ارزشمند است که دائماً تغییر کند. اگر یک لباس برای چند سال جذاب باقی بماند، انگیزه خرید دوباره کاهش پیدا می‌کند؛ اما اگر سلیقه مصرف‌کننده مرتب تغییر کند، چرخه خرید نیز سریع‌تر می‌شود، در این‌جا مرز میان فرهنگ و اقتصاد باریک

می‌شود.

جوان ابتدا یک تصویر می‌بیند، سپس احساس می‌کند مدل فعلی لباسش قدیمی شده است، بعد به دنبال خرید می‌رود و در نهایت تصویر خرید جدید خود را در شبکه اجتماعی منتشر می‌کند، این روند فقط یک پدیده فرهنگی نیست؛ یک چرخه اقتصادی نیز هست.

پژوهش‌های انجام‌شده درباره نوجوانان نشان داده‌اند که لباس همزمان نیاز به تقلید و تمایز را پاسخ می‌دهد؛ یعنی فرد می‌خواهد شبیه گروه خود باشد، اما در عین حال می‌خواهد ویژگی متمایزی هم داشته باشد؛ همین تناقض، موتور قدرتمندی برای بازار مد ایجاد می‌کند.

جوانی که نمی‌خواهد عقب بماند

بخشی از مسئله را باید در روان‌شناسی اجتماعی جوانان جست‌وجو کرد، جوان در مرحله‌ای از زندگی قرار دارد که هویت او هنوز در حال شکل‌گیری و بازتعریف است.

تعلق به گروه دوستان، پذیرش اجتماعی و تصویری که دیگران از او دارند، می‌تواند اهمیت زیادی پیدا کند. در چنین شرایطی لباس به زبان ارتباطی تبدیل می‌شود، یک برند می‌تواند پیام «موفقیت» بدهد؛ یک سبک خاص می‌تواند پیام «متفاوت بودن» منتقل کند و یک مدل پوشش می‌تواند نشانه عضویت در یک گروه باشد.

مطالعات انجام‌شده درباره لباس و هویت نوجوانان نیز نشان می‌دهد که پوشاک فراتر از ارزش مصرفی، در ادراک فرد از خود و رابطه او با دیگران نقش پیدا می‌کند.

پس اگر قرار است با مسئله پوشش جوانان مواجه شویم، تنها پرسیدن اینکه «چرا این لباس را پوشیدی؟» کافی نیست.

باید پرسید: «این لباس قرار است چه چیزی درباره تو به دیگران بگوید؟»

وقتی برخورد صرفاً دستوری نتیجه معکوس می‌دهد

یکی از مهم‌ترین اشتباهات در مواجهه با تغییرات فرهنگی، محدودکردن مسئله به برخورد دستوری است.

اگر جوان احساس کند درباره پوشش او فقط دستور صادر می‌شود، بدون آنکه درباره چرایی انتخاب، هویت، زیبایی‌شناسی، فشار همسالان، اقتصاد مد و نقش رسانه با او گفت‌وگو شود، احتمال شکل‌گیری مقاومت بیشتر خواهد شد.

مقابله فرهنگی زمانی مؤثرتر است که جایگزین فرهنگی جذاب وجود داشته باشد.

اگر قرار است از پوشش بومی، ایرانی و متناسب با فرهنگ جامعه سخن گفته شود، این پوشش باید بتواند همزمان چند نیاز جوان را پاسخ

دهد:

زیبایی، تنوع، راحتی، شأن اجتماعی، قیمت مناسب و امکان حضور در جامعه، نمی‌توان از جوان خواست «مد را کنار بگذار»؛ زیرا میل به زیبایی و آراستگی بخشی طبیعی از زندگی اجتماعی است.

مسئله اصلی این است که: چه کسی مد را تعریف می‌کند؟

پاسخ فرهنگی؛ ساختن به جای صرفاً مقابله کردن

اگر تغییر الگوی پوشش را یک مسئله فرهنگی بدانیم، پاسخ آن نیز باید فرهنگی باشد.

خانواده، مدرسه، دانشگاه، رسانه، طراحان لباس، تولیدکنندگان داخلی و حتی خود جوانان در این میدان نقش دارند.

راهکار نخست، گفت‌وگو با نسل جوان است؛ نه سخنرانی برای آن.

راهکار دوم، حمایت از طراحانی است که بتوانند پوشش متناسب با فرهنگ ایرانی را با زبان زیبایی‌شناسی روز ترکیب کنند.

راهکار سوم، حضور فعال در فضای مجازی است. نمی‌توان میدان تولید محتوا را رها کرد و انتظار داشت سلیقه نسل جدید صرفاً از طریق پیام‌های رسمی شکل بگیرد.

راهکار چهارم، افزایش سواد رسانه‌ای است؛ جوان باید بداند تصویری که از یک سبک زندگی در شبکه اجتماعی می‌بیند، لزوماً واقعیت زندگی صاحب آن تصویر نیست.

و راهکار پنجم، کاهش فشار اقتصادی است؛ زیرا وقتی پوشاک مناسب، زیبا و باکیفیت گران باشد، انتخاب‌های جوان بیش از پیش تحت تأثیر بازارهای ارزان، ترندهای سریع و محصولات وارداتی قرار می‌گیرد.

مسئله را نباید به «بدپوششی» تقلیل داد

کارشناسان حوزه جامعه‌شناسی و ارتباطات معمولاً برای تحلیل چنین پدیده‌ای چند عامل را همزمان در نظر می‌گیرند:

۱. هویت‌یابی: جوان با ظاهر خود تصویری از شخصیتش ارائه می‌کند.

۲. فشار همسالان: ترس از متفاوت بودن می‌تواند فرد را به سمت الگوهای رایج گروه سوق دهد.

۳. شبکه‌های اجتماعی: تکرار تصویری یک سبک، آن را عادی و سپس مطلوب جلوه می‌دهد.

۴. اینفلوئنسرها و سلبریتی‌ها: افراد مشهور می‌توانند الگوی پوشش را به مخاطبان منتقل کنند.

۵. اقتصاد مد: تغییر سریع ترندها، چرخه مصرف را افزایش می‌دهد.

۶. نیاز به تمایز: جوان می‌خواهد هم شبیه گروه باشد و هم متفاوت به نظر برسد.

۷. ضعف تولید فرهنگی داخلی: هرجا محصول فرهنگی جذاب وجود نداشته باشد، الگوهای آماده خارجی فرصت بیشتری برای نفوذ پیدا می‌کنند.

پژوهش‌های مختلف نیز بر نقش رسانه، همسالان، سلبریتی‌ها و هویت اجتماعی در رفتار پوششی جوانان تأکید کرده‌اند.

یک قاب متفاوت؛ اگر لباس زبان باشد چه می‌گوید؟

شاید بتوان کل مسئله را در یک سؤال خلاصه کرد:

جوان امروز با لباسش چه چیزی می‌گوید؟

آیا می‌گوید «می‌خواهم شبیه دیگران باشم»؟

یا «می‌خواهم متفاوت باشم»؟

«می‌خواهم دیده شوم»؟

«می‌خواهم پذیرفته شوم»؟

یا حتی «می‌خواهم با نسل قبل متفاوت باشم»؟

پاسخ هر کدام از این پرسش‌ها، مسیر تحلیل را تغییر می‌دهد.

به همین دلیل، نگاه صرفاً ظاهری به پوشش نمی‌تواند همه ابعاد مسئله را توضیح دهد.

لباس، در بسیاری از مواقع، نشانه‌ای از یک مسئله عمیق‌تر به نام هویت است.

میدان واقعی، ذهن جوانان است

تغییر الگوی پوشش جوانان را نمی‌توان فقط با چند مدل لباس، چند فروشگاه یا چند صفحه مجازی توضیح داد.

پشت این تغییر، مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، روان‌شناختی و رسانه‌ای قرار دارد؛ از نیاز جوان به هویت و تعلق گرفته تا قدرت الگوریتم‌ها، اینفلوئنسرها و صنعت جهانی مد.

اگر این روند را «تهاجم فرهنگی» بنامیم، باید دقیق‌تر بگوییم کدام بخش آن تبادل طبیعی فرهنگی است، کدام بخش محصول اقتصاد جهانی مد و کدام بخش می‌تواند در خدمت تغییر ارزش‌های فرهنگی قرار گیرد.

مقابله مؤثر نیز الزاماً با حذف و ممنوعیت آغاز نمی‌شود؛ از شناخت، گفت‌وگو، تولید الگوی جذاب، حمایت از طراحان داخلی و حضور هوشمندانه در فضای مجازی آغاز می‌شود.

جوان را نمی‌توان از جهان مد جدا کرد؛ اما می‌توان کاری کرد که در این جهان، انتخاب‌کننده باشد نه صرفاً مصرف‌کننده ترندها.

در نهایت، شاید مسئله اصلی لباس نباشد؛ مسئله این باشد که چه کسی سلیقه یک نسل را شکل می‌دهد.