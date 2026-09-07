تأکید دادستان انتظامی قضات بر صیانت از حقوق عامه و حمایت از تولید و اشتغال درکشور
شهرکرد- خبرنگار کیهان:
در آیینی با حضور دادستان دادسرای انتظامی قضات آیین تکریم و معارفه رئیسکل جدید دادگستری چهارمحال و بختیاری در فرهنگسرای شهرکرد برگزار شد.
دراین آیین حجتالاسلام والمسلمین علی عبداللهی با تاکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه و تکریم اربابرجوع گفت: دفاع از حقوق عامه باید به صورت کامل، بدون اغماض و در چارچوب قانون در دستور کار دستگاه قضائی قرار گیرد و با تعدی به حریم رودخانهها، اراضی ملی، منابع طبیعی، انفال و موقوفات قاطعانه برخورد شود.
وی با اشاره به ویژگیهای برجسته مردم چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: مردم این استان مردمی انقلابی، پایبند به نظام اسلامی و دارای جایگاه مناسب امنیتی هستند؛ به طوری که این استان به عنوان «برند امنیتی» در میان استانهای بالادست شناخته میشود.
وی افزود: همچنین احترام مردم ایل بختیاری نسبت به سادات و پیوندهای عمیق اجتماعی و فرهنگی آنان از جمله ویژگیهای مهمی است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
عبداللهی اعتمادآفرینی و تکریم اربابرجوع را از مهمترین توصیههای رئیس قوه قضائیه دانست و بیان داشت: مدیران قضائی باید خود را از جنس مردم بدانند، در تصمیمگیریها اقتدار داشته باشند، با حضور عزتمندانه در میان مردم به امور آنان رسیدگی کنند و بدانند که امروز به فردا افکندن کارها به هیچ وجه قابل قبول نیست.
دادستان انتظامی قضات در ادامه حمایت از تولید و اشتغال را مسئلهای اساسی و واجب برشمرد و گفت: قوه قضائیه باید در کنار تولید قرار گیرد و با رفع ناترازیهای بانکی و اصلاح فرآیندهای اقتصادی، از واحدهای مولد پشتیبانی کند.
وی همچنین بر ضرورت حفظ بنیان خانواده و صیانت از فرهنگ اصیل خانوادگی در برابر آسیبهای ناشی از تمدن غرب تاکید کرد.
در این آیین از محمد رزم رئیس کل پيشين دادگستری چهارمحال و بختیاری با ارائه گزارشی از عملکرد سه سال گذشته دستگاه قضائی استان گفت: با همراهی مردم، رتبه دادگستری استان از ۲۷ در سال ۱۴۰۰ به رتبه ۱۲ کشوری ارتقا یافته است.
در ادامه حجتالاسلام سیدحسین حسینی وردنجانی رئیسکل جدید دادگستری چهارمحال و بختیاری نیز در سخنانی مسئولیت در نظام اسلامی را فرصتی ارزشمند برای خدمت صادقانه دانست و گفت: هدف نهائی ما ایجاد اعتماد و رضایتمندی مردم از طریق اجرای دقیق و مو به موی مفاد «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» است.
وی با تاکید بر اینکه اجرای قوانین باید بدون هیچگونه تبعیضی و با تکیه بر دو بازوی توانمند دادستانی و بازرسی انجام شود، افزود: دو مؤلفه کلیدی «سرعت» و «دقت» در فرآیند دادرسی، کاهش اطاله دادرسی، صیانت از حقوق عامه و برخورد قاطع، بههنگام و مؤثر با مرتکبان جرایم خشن و برهمزنندگان امنیت روانی جامعه در سرلوحه برنامههای دستگاه قضائی استان قرار خواهد داشت.