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کد خبر: ۳۳۷۵۳۳
تاریخ انتشار : ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۶
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کشف احتکار ۴۰ میلیاردی روغن موتور و لوازم خودرو در بوشهر

بوشهر- خبرنگار کیهان:
جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر از کشف و توقیف محموله‌های احتکارشده شامل روغن موتور، لوازم جانبی خودرو به ارزش اولیه ۴۰ میلیارد تومان در یک انبار غیرمجاز خبر داد. 
 سرهنگ جوشن سهرابی، جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر، اعلام کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق و احتکار کالاهای اساسی، با دریافت گزارش مردمی درباره انبار مشکوکی در منطقه تنگک، بلافاصله تیم عملیاتی اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز به همراه تجهیزات لازم و با هماهنگی قضائی به محل اعزام شدند. 
وی افزود: در بازرسی از این انبار، مقادیر قابل‌توجهی روغن موتور دیزل، افزودنی‌های اکتان، ضد یخ، ‌گریس و مواد شوینده دیزل کشف شد که برای هیچ‌کدام مدارک معتبری ارائه نشد. ارزش اولیه این کالاها ۴۰ میلیارد تومان برآورد گردیده است. 
سرهنگ سهرابی تصریح کرد: با دستور مقام قضائی، تمامی اقلام توقیف و انبار پلمب شد و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع داده شده است. وی از شهروندان خواست هر گونه موارد مشابه را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

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