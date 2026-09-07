شيراز- خبرنگار كيهان:

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با تأکید بر حمایت شورا و شهرداری از تیم فوتبال فجر شهید سپاسی گفت: این تیم را جزئی جدایی‌ناپذیر از هویت شهر شیراز می‌دانیم و در صورت فراهم بودن شرایط و در چارچوب ضوابط قانونی، از ظرفیت‌های مدیریت شهری برای حمایت از این تیم استفاده خواهیم کرد.

سید ابراهیم حسینی در جریان بازدید از تمرین تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز که با حضور سردار یدالله بوعلی فرمانده سپاه فجر فارس، محمدتقی تذروی نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، محمدرضا‌ هاجری رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل‌بیت(ع)، محمدحسن اسدی شهردار کلان‌شهر شیراز و جمعی از مدیران باشگاه فجر شهید سپاسی و مسئولان شهری برگزار شد، اظهار کرد: از حضور در جمع بازیکنان و کادر فنی فجر سپاسی خوشحالیم و امیدواریم تلاش‌های این مجموعه موجب شادی و نشاط مردم شیراز شود.

وی با اشاره به اهمیت اخلاق حرفه‌ای در کنار موفقیت ورزشی افزود: مردم شیراز در سراسر کشور و حتی خارج از کشور به اخلاق‌مداری شناخته می‌شوند و انتظار ما این است که بازیکنان و کادر فنی فجر سپاسی نیز نماد اخلاق مردم این شهر

باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با بیان اینکه نام این تیم با نام شهید سپاسی پیوند خورده است، ادامه داد: فجر سپاسی یک تیم معمولی نیست و انتظارات مختلفی از آن وجود دارد؛ بنابراین در کنار نتیجه‌گیری، رفتار اخلاقی و حرفه‌ای نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز خاطرنشان کرد: هر اقدامی که موجب شادی و حال خوب مردم شود، برای مدیریت شهری اهمیت دارد؛ همان‌طور که اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دنبال می‌شود، حمایت از تیمی که موفقیت آن موجب شادی مردم شیراز می‌شود نیز برای ما ارزشمند است.

وی با اشاره به عملکرد اخیر تیم نیز گفت: زمان زیادی از فصل نگذشته و تیم عملکرد قابل قبولی داشته است.

از تلاش بازیکنان، کادر فنی و مجموعه مدیریتی باشگاه تشکر می‌کنیم و امیدواریم این روند با موفقیت‌های بیشتر ادامه پیدا کند.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز همچنین از تلاش‌های مجموعه سپاه فجر فارس، سردار بوعلی و مدیران و عوامل باشگاه برای حمایت از تیم قدردانی کرد و گفت: امروز بخشی از جهاد، تلاشی است که شما برای موفقیت تیم و ایجاد شادی و نشاط در میان مردم انجام می‌دهید و این تلاش ارزشمند است.