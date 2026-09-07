همه جهادگران در راه دین و قرآن سربازان ارزنده اسلام هستند

مشهد- خبرنگار کیهان:

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: همه آنانی که برای فداکاری در راه دین و حمایت از قرآن و ارزش‌های دینی در هر موقعیتی از جبهه گرفته تا این تجمعات ارزشمند خیابانی در میدان حضور دارند سربازان ارزنده اسلام هستند و از لحظه شرکت در این برنامه‌ها شهید محسوب می‌شوند چه حضورشان به شهادت بینجامد یا اینکه به عنوان نیروی اسلام و فداکار دین باقی بمانند.

به گزارش ایرنا، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در مراسم وداع شهدای خیابان در محله اقبال لاهوری مشهد افزود: ما برای اطلاق عنوان شهید به چهار نفر از مجاهدان عرصه میدان که در سانحه تصادف جان خود را فدا کردند با رهبر معظم انقلاب مکاتبه کردیم.

وی تصریح کرد: موضوع شهادت این عزیزان که در مسیر مجاهدت در راه حق جان خود را از دست داده‌اند تردید‌ناپذیر است و شهادت آنان در درگاه خداوند قطعی است. نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: آنچه مهم است اینکه دشمن با تجاوز و تهاجم به کشور ما جنگ را شروع کرد و رهبر عزیز ما را به شهادت رساند و به دنبال ثروت، موقعیت، استقلال، فناوری، موقعیت‌های علمی، هویت و در نهایت گرفتن دین ماست و در این تجاوز باید مستحکم ایستاد و دفاع کرد.

علم‌الهدی ادامه داد: این ملت همان‌گونه که تاکنون در برابر تهاجم و تجاوز دشمن استوار ایستاده؛ همچنان هم می‌ایستند و از نظام و انقلاب دفاع می‌کنند.

وی بیان کرد: غیرت دینی و ملی این ملت اجازه نمی‌دهد آنان از دفاع در مقابل دشمن خسته شده و کوتاه بیایند.امام جمعه مشهد تصریح کرد: مردم ما از اول ثابت کردند غیرتمندترین انسان‌ها هم در دین و هم در ملیت هستند و حتی یک وجب از خاک خود را به دشمن نمی‌دهند و لحظه‌ای از ارزش‌ها و شعائر دینی، عشق و محبت اهل بیت عصمت و طهارت دست نمی‌کشند.

وی تصریح کرد: امروز دشمن در باتلاق این جنگ گرفتار شده و موقعیتش در دنیا و در کشورش نیز تنزل یافته است.

وی ادامه داد: ترامپ در آخرین سخنرانی خود گفته «اگر ما پیروز شویم» یعنی به شکست خود واقف است و این به لطف و عنایت خداوند است چرا که صاحب و ولی ما الله است و توکل ما به خداست و برای ما کافی است.