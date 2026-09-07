اجرای «سند توسعه تعاون» در خراسان رضوی روی کاغذ باقی مانده است
مشهد- خبرنگار کیهان:
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی با اشاره به ابلاغ «سند توسعه تعاون» در دولت سیزدهم و همچنین تصویب برش استانی آن گفت: این سند بخشی از دغدغههای دیرینه بخش تعاون را برطرف میکرد، اما متأسفانه مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان درخصوص عملیاتیسازی آن، همچنان روی کاغذ باقی مانده است.
هادی ابوی در گفتوگو با ایرنا اظهار کرد: در بزنگاههای تاریخی که اقتصاد کشور به لرزه میافتد و تحریمها، جنگ یا بحرانها سایه میاندازند، همواره این «تعاون» بوده که دوش به دوش مردم، بار سنگین را به دوش کشیده است.
به گفته وی، با این حال با وجود تأکیدات دینی و قانونی هنوز «فرهنگ تعاون» آنگونه که باید در میان مردم و مسئولان نهادینه نشده و سند توسعهای که میتوانست گرهگشای این بخش باشد، همچنان در راهروهای اداری به انتظار اجرای کامل نشسته است. وی با تأکید بر اینکه اقتصاد کشور راهی جز تکیه بر بخش تعاون ندارد، تصریح کرد: زمانی که کشور در حوزههای مردمی، از دوران دفاع مقدس گرفته تا شرایط تحریمی، با چالش روبهرو میشود، نگاهها ناخودآگاه به سمت تعاونیها برمیگردد؛ چراکه این بخش بر پایه سرمایه انسانی و اقتصاد مردمی بنا شده و از خوشنامی ویژهای نزد مردم برخوردار است.
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی با بیان اینکه برای پررنگتر کردن نقش مردم در اقتصاد، تنها راهکار عملی، توسعه تعاونیهاست، افزود: مشکل امروز اقتصاد ما سرمایه نیست، بلکه دغدغه اصلی، جلوگیری از اجحاف به حقوق مردم است. وی تصریح کرد: تعاونیها با حذف واسطهها و دلالانی که با سیاهنمایی، روند فعالیتهای اقتصادی و خصوصی را مختل کردهاند، میتوانند نقشی کلیدی در توزیع عادلانه ثروت و تأمین و توزیع کالا ایفا کنند.
ابوی خاطرنشان کرد: تعاونیهای مرزنشینان، تعاونیهای سهام عدالت و تعاونیهای توسعه و عمران شهری، سه ضلع مثلث آبادانی کشور از مسیر تعاون هستند که با مولدسازی سرمایههای خرد مردم و هدایت آنها به چرخه واردات و توزیع، میتوانند دلالبازی را به حاشیه برانند.