گسترش کمسابقه زیرساختهای فرهنگی و ورزشی در محلات یزد
یزد- خبرنگار کیهان:
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به توسعه برنامهها و زیرساختهای فرهنگی در محلات گفت: تقویت فرهنگسراها و گسترش فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و خانوادهمحور در کنار توسعه فضاهای ورزشی، از رویکردهای جدی مدیریت شهری در این دوره بوده است.
حجتالاسلام سیدمحمد ناصر حیدری اظهار کرد: توجه به حوزه فرهنگ، یکی از ضرورتهای مدیریت شهری است و تلاش شده است با توسعه فرهنگسراها و افزایش فعالیتهای فرهنگی، زمینه بهرهمندی شهروندان در محلات مختلف از برنامههای فرهنگی و اجتماعی فراهم شود.
وی افزود: در این مسیر، برنامههای متنوعی برای گروههای مختلف سنی و اجتماعی، بهویژه کودکان، نوجوانان، خانوادهها و بانوان پیشبینی و اجرا شده است تا فرهنگسراها به مراکزی فعال برای حضور شهروندان و شکلگیری فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی تبدیل شوند.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: رویکرد فرهنگی مدیریت شهری صرفاً محدود به برگزاری برنامهها نیست، بلکه توسعه زیرساختهای فرهنگی و ایجاد بستر مناسب برای استمرار فعالیتهای فرهنگی در محلات نیز مورد توجه قرار گرفته است
حجتالاسلام حیدری با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه ورزش نیز گفت: پیش از آغاز فعالیت شورای ششم حدود ۱۵ فضای ورزشی در شهر وجود داشت که این تعداد اکنون به بیش از ۵۷ فضای ورزشی افزایش یافته است.
وی افزود: در محلات مختلف شهر نیز حدود ۲۲ زمین چمن مصنوعی ایجاد شده و توسعه این فضاها برای استفاده بیشتر شهروندان در دستور کار قرار دارد. علاوهبر این، سالنها و دیگر فضاهای ورزشی نیز در نقاط مختلف شهر ایجاد و توسعه یافته است.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد برگزاری المپیاد ورزشی محلات را از دیگر اقدامات مهم در این حوزه دانست و گفت: این رویداد با استقبال شهروندان همراه بوده و ظرفیت مناسبی برای تقویت نشاط اجتماعی، گسترش ورزش محلهمحور و شناسایی استعدادهای ورزشی ایجاد کرده است.
حجتالاسلام حیدری خاطرنشان کرد: هدف اصلی از این اقدامات، حرکت به سمت شهری است که در کنار توسعه عمرانی، به نیازهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهروندان نیز توجه جدی داشته باشد و امکانات و برنامههای فرهنگی و ورزشی در دسترس مردم در محلات مختلف قرار گیرد.