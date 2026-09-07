ناوهای آمریکایی در منطقه هیچ نقطه امنی نخواهند داشت
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: با صراحت اعلام میکنیم که ناوهای دشمن آمریکایی در منطقه هیچ نقطه امنی نخواهند داشت و جمهوری اسلامی ایران با ناوها، تجهیزات، ناوشکنها، امکانات و پایگاههای دشمن متجاوز در هر نقطهای، برخورد سخت خواهد کرد.
ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طی گفتوگو با مهر در واکنش به آزمایش موفقیتآمیز موشک ناوشکن بر فراز یک ناو آمریکایی، درباره روند تقویت توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: پیشرفت دفاعی کشورمان در دوره جنگ و بعد از جنگ، علیرغم همه حملاتی که دشمن به ما داشته، در این مدت نهتنها متوقف نشده، بلکه با عنایت به غیرت و تعهد فرزندان ملت ایران در نیروهای مسلح و نخبگان حوزه دفاعی، با سرعت بیشتری و متناسب با سطح تهدید و نوع تهدیدات دشمن ارتقا پیدا کرده و ادامه داشته است.
پیشرفتهای موشکی ایران متوقف نشده است
وی افزود: امروز موشکهای ما نسبت به موشکهای یک سال قبل ارتقا پیدا کرده، هوشمندتر شدهاند و توان تخریب آنها از جمله برای ضربه زدن به ناوهای دشمن بسیار بیشتر شده است.
رضایی ادامه داد: با صراحت اعلام میکنیم که ناوهای دشمن آمریکایی در منطقه هیچ نقطه امنی نخواهند داشت و جمهوری اسلامی ایران با ناوها، تجهیزات، ناوشکنها، امکانات و پایگاههای دشمن متجاوز در هر نقطهای، برخورد سخت خواهد کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نتیجه نهائی این پیشرفتهای نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران این است که قطعاً آن کسی که باید در این نبرد کوتاه بیاید، آمریکاییها هستند.
ایران از خطوط قرمز خود کوتاه نمیآید
وی گفت: پیام راهبردی این مسئله آن است که جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه بنا ندارد از خطوط قرمز خودش در مواجهه با دشمن کوتاه بیاید. ما تا پایان در مقابل دشمن ایستادیم و باز هم برای مقابله با دشمن برنامه داریم.