فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۷۵۲۴
تاریخ انتشار : ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۶
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
در پاسخ به هگست

قالیباف: اگر حمله کنید شرکت‌های نفتی و گازی آمریکایی را می‌زنیم

قالیباف با انتشار پیامی در پاسخ به هگست نوشت: اگر به دارایی‌های ما حمله کنید، به دارایی‌های شرکت‌های نفتی و گازی آمریکا در منطقه حمله خواهیم کرد.
محمد باقر قالیباف در پاسخ به تهدیدات و لفاظی‌های اخیر پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در حساب کاربری خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی از استراتژی نظامی جدید ایران سخن گفت و نوشت: ساده و قابل‌ فهم است: زنجیره تولید نفت و گاز در این منطقه گسترده و پراکنده، در دسترس، و آسیب‌پذیر است. شرکت‌های نفتی و گازی آمریکایی که در این آب‌ها و تأسیسات فعالیت می‌کنند نیز همین‌قدر آسیب‌پذیر
هستند.
به گزارش مهر، وی تصریح کرد: اگر به دارایی‌های ما حمله کنید، مورد حمله قرار خواهید گرفت. ما این توانایی را قبلاً ثابت کرده‌ایم. از پایگاه‌های نظامی‌تان که غیرعملیاتی شده‌اند، بپرسید.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

پشت و رو‌ ...!(گفت و شنود)

صلح می‌خواهید؟ آرام‌شان نگذارید!(یادداشت روز)

بازی جدید علیه «غیرت ملی» با اسم رمز رفراندوم

آغاز شمارش معکوس برای تسلط انقلابیون یمن بر تعز و ساحل غربی

یک هشدار ایران کافی بود سوخت‌رسان‌های آمریکا از بلغارستان خارج شوند

مشارکت غربگرایان با ترامپ در حمله به معیشت و امنیت مردم

جنگ با ایران کدام راهبردها و فرضیه‌ها را بی‌اعتبار کرد؟

نمایشنامه ترامپ لو رفت

جنگ با ایران به توهم شکست‌ناپذیری آمریکا پایان داد

حدیبیه؛ حقیقتی که به نام سازش تحریف شد