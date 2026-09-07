کد خبر: ۳۳۷۵۲۴
تاریخ انتشار : ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۶
در پاسخ به هگست
قالیباف: اگر حمله کنید شرکتهای نفتی و گازی آمریکایی را میزنیم
قالیباف با انتشار پیامی در پاسخ به هگست نوشت: اگر به داراییهای ما حمله کنید، به داراییهای شرکتهای نفتی و گازی آمریکا در منطقه حمله خواهیم کرد.
محمد باقر قالیباف در پاسخ به تهدیدات و لفاظیهای اخیر پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در حساب کاربری خود در یکی از شبکههای اجتماعی از استراتژی نظامی جدید ایران سخن گفت و نوشت: ساده و قابل فهم است: زنجیره تولید نفت و گاز در این منطقه گسترده و پراکنده، در دسترس، و آسیبپذیر است. شرکتهای نفتی و گازی آمریکایی که در این آبها و تأسیسات فعالیت میکنند نیز همینقدر آسیبپذیر
هستند.
به گزارش مهر، وی تصریح کرد: اگر به داراییهای ما حمله کنید، مورد حمله قرار خواهید گرفت. ما این توانایی را قبلاً ثابت کردهایم. از پایگاههای نظامیتان که غیرعملیاتی شدهاند، بپرسید.