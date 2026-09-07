تجهیزات تولیدشده در جریان جنگ 40 روزه آزمون موفقی را پشت سر گذاشتند
فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوائی خاتمالانبیا(ص) با اشاره به عملکرد سامانههای بومی در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، گفت: تجهیزات تولیدشده در جریان این نبرد، آزمون موفقی را پشت سر گذاشتند و اکنون بهشدت در حال تکثیر هستند تا در تمام گستره جمهوری اسلامی ایران مستقر شوند.
امیر سرتیپ علیرضا الهامی، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوائی خاتمالانبیا (ص) و نیروی پدافند هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران در تشریح تفاوت سامانههای قدرتمند پدافندی بومی با نمونههای خارجی، اظهار کرد: تفاوت عمده و اصلی تجهیزات و سامانههایی که ۱۰۰ درصد ایرانی هستند و با تکیه بر دانش بومی تهیه شدهاند، در دو سه موضوع اثرگذار خلاصه میشود.
وی نخستین مزیت سامانههای قدرتمند پدافندی بومی را بینیازی از دیگر کشورها در ارتقا و بهروزرسانی آنها دانست و تاکید کرد: از آنجا که تهدیدات لحظهبهلحظه در حال تغییر شکل، ماهیت و تاکتیک هستند، ما ناگزیریم تجهیزات و سامانههای خود را متناسب با تهدیدات جدید بهروز کنیم و این فرآیند برای سامانههایی که نرمافزار و سختافزارشان بهطور کامل در اختیار خودمان است، بسیار سریعتر و راحتتر از تجهیزات خارجی انجام میشود.
فرمانده نیروی پدافند هوائی ارتش، دومین وجه تمایز تجهیزات کاملاً ایرانی را تناسب آنها با جغرافیا و نیازهای تخصصی و کارشناسیشده کشور عنوان و بیان کرد: یا باید سامانهای بخریم که برای اهداف کلی در کشوری دیگر تولید شده است و یا سامانهای تولید کنیم که متناسب با جغرافیا، شرایط اقلیمی و نیاز واقعی صحنه نبرد خودمان طراحی شده است؛ در حقیقت این ویژگیها، برتری تجهیزات ایرانی را نسبت به نمونههای خارجی در میدان رزم بهطور عملی اثبات کرده است.
به گزارش مهر، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوائی خاتمالانبیا (ص) همچنین درباره توانمندی نیروی پدافند هوائی ارتش و بازآماد سامانههای پدافندی، تصریح کرد: امروز با تکیه کامل بر توان داخلی، آمادهایم و لحظهبهلحظه هم تعداد تجهیزات تولیدی و هم نوع، کاربرد و تاکتیک آنها را افزایش میدهیم.
امیر الهامی با اشاره به عملکرد سامانههای بومی در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، گفت: تجهیزات تولیدشده در جریان این نبرد، آزمون موفقی را پشت سر گذاشتند و اکنون بهشدت در حال تکثیر هستند تا در تمام گستره جمهوری اسلامی ایران مستقر شوند.