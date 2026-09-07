گروسی از ایران پاسخ میخواهد اما درباره حمله به تأسیسات هستهای ساکت ماند
سرویس سیاسی-
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام، بدون اشاره به کارشکنیهای پیشین این آژانس در روند برنامه صلحآمیز هستهای ایران، بار دیگر ایران را مخاطب قرار داد و خواستار همکاری «سازنده» ایران با آژانس شد.
«رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در حالی که در نشست شورای حکام اعلام کرد که از ایران انتظار همکاری فوری دارد، درباره حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هستهای ایران و پیامدهای آن برای امنیت بازرسان سکوت کرد.
تأکید یکطرفه بر مسئولیتهای ایران، بدون اشاره به سوابق همکاری تهران و عملکرد بحثبرانگیز آژانس، تصویری نامتوازن از کارنامه گروسی نشان میدهد.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در بیانیه روز یکشنبه در شورای حکام، با ابراز نارضایتی فراوان از عدم امکان دسترسی به تمامی تأسیسات هستهای ایران، گفت که آژانس بیش از یک سال است که هیچ اطلاعاتی در مورد ذخایر اورانیوم با غنای کم و اورانیوم با غنای بالا تا ۶۰ درصد ایران که تحت تأثیر حملات نظامی ژوئن ۲۰۲۵ قرار گرفته بودند، به دست نیاورده است.
او به درخواست شورای حکام در قطعنامه GOV/2025/71 که در نوامبر سال گذشته به تصویب رسید، متوسل شد و اعلام کرد که آژانس در این مدت نتوانسته است به وظایف خود تحت موافقتنامه پادمانهای NPT در تأسیسات هستهای اعلامشده در ایران عمل کند.
وی بدون اشاره به دلایل ممانعت ایران از ورود بازرسان آژانس به تأسیسات هستهای، تصریح کرد که در طول این دوره گزارشدهی، آژانس نه اطلاعاتی از ایران در مورد وضعیت مواد یا تأسیسات هستهای اعلامشده خود دریافت کرده است و نه به هیچیک از آن تأسیسات برای انجام فعالیتهای راستیآزمایی میدانی دسترسی داشته است.
گروسی در ادامه تأکید کرد که آژانس نتوانسته است وضعیت تأسیسات هستهای ایران را برای اهداف پادمانی و مواد هستهای مرتبط راستیآزمایی کند و در نتیجه، من نیز نمیتوانم در مورد اجرای مفاد مرتبط قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل یا قطعنامههای شورا در نوامبر سال گذشته و ژوئن امسال توسط ایران گزارشی ارائه دهم.
این مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی که در برههای از سوی برخی سیاسیون ایرانی به «جاسوسی برای اسرائیل» متهم شده بود، خواستار تغییر «فوری» شرایط کنونی حاکم بر تعاملات ایران و آژانس شده و تأکید کرده که این وضعیت باید به سرعت اصلاح شود.
وی عدم اطلاع آژانس از تأسیسات و مواد هستهای مرتبط با ایران و ناتوانی در انجام فعالیتهای راستیآزمایی در این تأسیسات را مسئلهای نگرانکننده و جدی برشمرده و خواهان همکاری ایران با آژانس شده است.
گروسی تصریح کرد: «من از ایران میخواهم که بهطور سازنده با آژانس همکاری کند تا امکان اجرای کامل و مؤثر پادمانهای آژانس در ایران فراهم شود و ایران مسئولیتهای خود را تحت موافقتنامه پادمانهای NPT انجام دهد».
او همچنین بازگشت به دیپلماسی و مذاکرات با هدف یافتن راهحلی برای مسائل مرتبط با برنامه هستهای ایران را «ضروری» توصیف کرده و اعلام کرد که آژانس آماده حمایت از چنین تلاشهایی است.
وی تلویحاً تلاش کرد حساسیت سایر کشورها نسبت به برنامه هستهای ایران را افزایش دهد و تأکید کرد: «وضعیت برنامه هستهای ایران بر رژیم جهانی منع اشاعه تأثیر دارد».
گروسی در شرایطی خواهان همکاری و تعامل بیشتر ایران با آژانس است که بارها و بارها با نادیدهگرفتن همکاریهای چندینساله ایران با این نهاد، به ارائه گزارشهایی مغرضانه پرداخته و حتی گمانهزنیها در مورد احتمال افشای برخی اسرار هستهای ایران از سوی آژانس را تقویت کرده است.
این مقام آژانس انرژی اتمی همچنین در واکنش به حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هستهای ایران، هیچ واکنش جدی و بازدارندهای نشان نداد و در مقاطعی حتی از محکوم کردن این اقدامات خودداری کرد. او اما در مقابل، دائماً از ایران میخواهد که همکاریهای خود را از سر بگیرد.
تجاوزات آمریکا و اسرائیل به خاک ایران و هدف قرار گرفتن تأسیسات هستهای این کشور، از مهمترین دلایلی بود که باعث شد تا مقامات ایرانی مانع بازگشت بازرسان آژانس به برخی تأسیسات هستهای شدند. تداوم این ناامنیها با شروع جنگ رمضان نیز مزید بر علت شد تا این روند به تعویق بیفتد.
ایران بارها بر صلحآمیز بودن برنامه هستهای خود تأکید کرده و در طول چندین دهه، بیشترین همکاری را با آژانس داشته است، اما این همکاریها دائماً از سوی آژانس نادیده گرفته شدهاند.
گروسی در اظهاراتش هم تلاش کرد خود را نسبت به صدور قطعنامهها، «بیطرف» نشان دهد و ادعا کرد که کار آژانس با ایران، صرفنظر از تصویب احتمالی قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده و سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان علیه ایران، ادامه خواهد
یافت.