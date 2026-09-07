هیچ ابرقدرتی نمیتواند اراده خود را بر ملت ایران تحمیل کند
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: قدرت جمهوری اسلامی ایران، از پیوند سه عنصر شکل گرفته است: خون شهدا، رهبری هوشمندانه و اراده ملتی که تسلیم نمیشود. به پشتوانه همین قدرت، معادلات منطقه و جهان تغییر کرده و هیچ ابرقدرتی نمیتواند اراده خود را بر ملت ایران تحمیل کند.
حجتالاسلام والمسلمین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در جمع خانوادههای شهدای اقتدار بسیج در مشهد مقدس شهدا را به بارانی از آسمان تشبیه کرد؛ بارانی که در یک نقطه متوقف نمیماند و همه جا را فرا میگیرد. خون شهید نیز چنین است؛ در مرز یک خانواده، یک شهر یا یک نسل متوقف نمیشود، بلکه در رگهای یک ملت جاری میماند و به جامعه قدرت، امید و عزت میبخشد.
وی با بیان اینکه امروز پرچم مقاومت بر دوش خانوادههای شهداست، گفت: خانوادههای شهدا به تعبیر امام خمینی(ره)، چشم و چراغ ملتاند و در عرصههای مختلف، همچنان پیشگام و الگوی جامعه باقی ماندهاند.
حجتالاسلام والمسلمین طائب عنوان کرد: قدرت جمهوری اسلامی ایران، از پیوند سه عنصر شکل گرفته است: خون شهدا، رهبری هوشمندانه و اراده ملتی که تسلیم نمیشود. به پشتوانه همین قدرت، معادلات منطقه و جهان تغییر کرده و هیچ ابرقدرتی نمیتواند اراده خود را بر ملت ایران تحمیل کند. پرچم مقاومت بر زمین نخواهد ماند؛ خانوادههای شهدا آن را برافراشتهاند و ملت ایران تا گرفتن حق خود، در میدان خواهد ماند.