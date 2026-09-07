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کد خبر: ۳۳۷۵۱۹
تاریخ انتشار : ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۶
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خاطره هفدهم شهریور زنده است و خواهد بود(درمکتب امام)

سالروز هفدهم شهريور كه گزارشگر جنايات شاهنشاهى ضد انسانى و اسلامى است و از ايام‌الله و نشانگر مقاومت و شجاعت و ايستادگى ملت در مقابل ستمگران و جنايتكاران است، در خاطره ملت مبارز ايران زنده است و زنده خواهد بود. ملت شجاع و رزمنده ايران در آن روز و روزهاى اختناق و جنايت به دست دژخيمان شاه مطرود، نشان داد كه تا رسيدن به هدف‌هاى انسانى- اسلامى خود چون سدى آهنين ايستاده و از قتل‌عام‌ها و كشتارهاى وحشيانه دسته‌جمعى هراس به خود راه نداده و راه خود را شجاعانه ادامه مى‏دهد.
صحیفه امام؛ ج15؛ ص194 | پیام به ملت ایران؛ 17 شهریور1360

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