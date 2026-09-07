حمایت مقامات آمریکایی از آزادی و قانون طنز تلخ است

رئیس قوه قضائیه حمایت مقامات آمریکایی از قانون، نظم و آزادی در جهان را طنزی تلخ دانست و گفت: آمریکا مظهر جنایتکاری و بدعهدی و قانون‌شکنی در عرصه جهانی است.

به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، طی سخنانی در نشست دیروز شورای‌عالی قوه قضائیه، اظهار داشت: در برنامه‌ها و دیدارهایی که در هند در حاشیه اجلاسیه سران قضایی کشورهای عضو بریکس داشتیم، یک مقوله بسیار عیان و آشکار بود و آن عظمت و اقتدار و شأنی بود که مقامات عالی‌رتبه کشورهای عضو بریکس و ایضاً علمای دینی هند برای امام شهید ما قائل بودند. آنها با تعابیر بسیار باشکوه و والایی از امام شهید ما یاد می‌کردند و اقتدار ایران اسلامی را در شکستن هیمنه آمریکا می‌ستودند.

محسنی‌اژه‌ای افزود: چه در دیدار صمیمانه با علمای ادیان مختلف هند، چه در دیدارهای دوجانبه با مقامات عالی‌رتبه کشورهای عضو بریکس و چه در حاشیه افتتاحیه و اختتامیه و نشست‌های تخصصی بریکس و به‌طور کلی در هر فرصتی که دست می‌داد و دیداری با یک شخصیت بین‌المللی صورت می‌گرفت؛ همه و همه بر یک موضع اتفاق‌نظر داشتند و آن موضع این بود که جمهوری اسلامی ایران، هیمنه آمریکا را شکست و امام شهید ما و ملت و رزمندگان سلحشور ما، درسی تاریخی به جهانیان دادند؛ درسی که مطلعش، فروپاشی افسانه دروغین شکست‌ناپذیری آمریکا است.

وی با اشاره به نگاه خاص و دگرگون‌شده مقامات برخی از کشورها نسبت به اقتدار ایران اسلامی ادامه داد: برخی از مقامات عالی‌رتبه کشورهای عضو بریکس، با تعابیر مختلفی، بر روی این مضمون تأکید می‌کردند که مقاومت و ایستادگی ایران اسلامی در برابر دو قدرت متجاوز یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی، دکترین و راهبرد کلان آنها را در مواجهه با مستکبران تغییر داده است؛ بدین معنا که به‌واسطه شکستی که با عنایت خداوند، ما بر متجاوزین آمریکایی و صهیونیستی تحمیل کردیم، امروز دنیا فهمیده است که می‌شود آمریکای سلطه‌گر و مزدور منطقه‌ای‌اش یعنی رژیم صهیونیستی را به شکست و هزیمت کشاند.

آیا وحدت‌شکنی در وضعیت امروز خیانت نیست؟

رئیس دستگاه قضا در ادامه با تأکید بر اهمیت مضاعف حفظ وحدت در داخل، خاطرنشان کرد: حال که همگان به عینه و وضوح می‌بینیم جهانیان و نخبگان جهانی چه شیفتگی و درس‌آموزی و ارادتی نسبت به ایران اسلامی و اقتدار و مقاومت مقدس ایران اسلامی پیدا کرده‌اند، حقیقتاً اگر در داخل از هر طیف، سلیقه، جناح و تفکری، صدایی بلند شود و عملی سر زند که وحدت‌شکن باشد و تصویر مقتدرانه ایران در اذهان جهانیان را مخدوش و تضعیف کند، آیا این حرف یا فعل، بی‌انصافی، خیانت، جرم و گناه نیست؟ فلذا وظیفه بسیار سنگین و خطیری بر دوش همه ماست و همه ما باید مراقب افعال و الفاظ و نوع سخن گفتن و عمل کردن‌مان باشیم.

محسنی‌اژه‌ای حمایت مقامات آمریکایی از قانون، نظم و آزادی در جهان را طنزی تلخ دانست و بیان داشت: آمریکا مظهر جنایتکاری و بدعهدی و قانون‌شکنی در عرصه جهانی است؛ آمریکایی‌ها مزورانه و شیادانه، دم از حقوق بشر و حقوق کودکان و حقوق زنان می‌زنند، اما در صدر ناقضان حقوق‌بشر و حقوق زنان و کودکان قرار دارند؛ آمریکایی که به همراه مزدور منطقه‌ای‌اش یعنی رژیم صهیونیستی، سردمدار کودک‌کشی در دنیاست، در جایگاه حمایت از حقوق کودک نیست. آمریکایی که سردمدار نقض حقوق زنان و ظلم به آنان و جنایت علیه آنان در جنگ‌ها و زندان‌ها است، در جایگاه حمایت از حقوق زنان نیست. وقتی آمریکا از قانون حمایت از زنان و کودکان سخن می‌گوید، در واقع واژه و مفهوم قانون را مبتذل می‌کند و در حق قانون و قانون‌گرایی و قانون‌گرایان، ظلم می‌کند.

وی، ضمن اشاره به سوابق عهدشکنی آمریکایی‌ها، افزود: رویکرد قلدرمأبانه و زورگویانه و سلطه‌جویانه آمریکا در قبال دوستان و متحدان این دولت نیز جریان و سَریان دارد؛ طی روزهای اخیر همگان دیدند و شنیدند که مقامات آمریکایی چه تعابیر زننده‌ای پیرامون یکی از متحدان‌شان یعنی کانادا، به کار بردند.