صیامی: به استانداردهای مدنظرمان در دوومیدانی هنوز نرسیدهایم
عضو هیئت اجرائی فدراسیون دوومیدانی گفت: به استانداردهای مدنظرمان هنوز نرسیدهایم ولی تلاش میکنیم در بازیهای آسیایی با قدرت ظاهر شویم.
هاشم صیامی عضو درباره آخرین وضعیت آمادهسازی تیم ملی برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا گفت: حدود ۱۸ ماه است که به صورت مستمر اردوهای تیم ملی برگزار شده و از ابتدا نزدیک به ۷۰ ورزشکار زن و مرد به اردوها دعوت شدند و طی ۱۸ ماه گذشته بهطور مستمر مورد رصد و ارزیابی قرار گرفتند. در این مدت فرصت برای همه این ورزشکاران فراهم بود تا با تلاش و عملکرد خودشان را به فهرست نهائی تیم ملی برای بازیهای آسیایی برسانند. با توجه به شرایط مسابقات رکوردگیریها و اتفاقاتی که در این ۱۸ ماه رقم خورد در نهایت ۱۴ ورزشکار به مرحله پایانی ارزیابی رسیدند.
صیامی با بیان اینکه نتایج بهدست آمده هنوز با اهداف فدراسیون فاصله دارد، گفت: باید این موضوع را هم بپذیریم که در رکوردگیریها و مسابقاتی که فدراسیون برگزار کرده هنوز به حدنصابها و استانداردهایی که مدنظر رئیس فدراسیون و کمیته فنی است نرسیدهایم.امیدواریم این اتفاق در بازیهای آسیایی رقم بخورد و ورزشکاران بتوانند رکوردهای خوب و حدنصابهای مناسبی به ثبت برسانند و در نهایت این رکوردها به کسب مدال برای کشورمان منجر شود.
عضو هیئت اجرائی فدراسیون دوومیدانی خاطرنشان کرد: این دو هفته باقیمانده تا بازیهای آسیایی برای ما بسیار باارزش است. فدراسیون تمام تلاش خود را میکند تا ورزشکاران و مربیان با جدیت بیشتری تمرینات را ادامه دهند و انشاءالله در ناگویا با حضور قدرتمند بتوانند مدالهای خوبی برای کشورمان کسب کنند.