کارشکنی کانادا در صدور ویزا برای تیم ملی بسکتبال با ویلچر
مسابقات بسکتبال با ویلچر قهرمانی جهان در حالی از ۱۸ شهریور در کانادا آغاز میشود که تیم ملی ایران با وجود کسب سهمیه جهانی در این رقابتها حضور ندارد.
جلیل کوهپایهزاده درباره علت اعزام نشدن تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران به مسابقات جهانی کانادا اظهار کرد: با توجه به اینکه هنوز ویزای سرمربی و مربی تیم ملی برای سفر به کانادا صادر نشده، این اعزام صورت نمیگیرد. تصمیم ما اعزام تیم ملی و حضور در مسابقات جهانی کانادا بود، اما این کار بدون حضور کادر فنی ممکن نیست. مسابقات از چهارشنبه ۱۸ شهریور آغاز میشود و دیگر زمانی برای صدور ویزا نیست، چون پروسه دریافت ویزا حداقل چند روز طول میکشد و شاید زمان کافی برای حضور در مسابقات نداشته باشیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا انصراف ایران از شرکت در مسابقات جهانی کانادا تبعاتی برای ایران نخواهد داشت؟ با اشاره به ارتباط با فدراسیون جهانی بسکتبال با ویلچر درباره اتفاقات مربوط به ویزا گفت: هر روز با دبیرکل فدراسیون جهانی ارتباط داریم و آنها به همراه سازمان برگزارکننده تلاش بسیاری انجام دادند تا از راههای مختلف بتوانند روند صدور ویزا را تسریع کنند. بعید است در چنین شرایطی، قوانین مربوط به جریمه و محرومیت شامل حال ایران شود، ما هیچ تلاشی برای اعزام نکردن نداشتیم و مسیر قانونی برای صدور ویزا را طی کردیم. قطعاً آنها این وضعیت را درک میکنند. کوهپایهزاده در پایان درباره اهمیت این مسابقات برای تعیین سهمیه قارههای مختلف برای پارالمپیک 2028 گفت: در مسابقات جهانی فقط تعداد سهمیههای هر قاره مشخص میشود. با شرایطی که به وجود آمده، باید همه تیمهای آسیایی را شکست بدهیم تا درخصوص تخصیص سهمیه به قاره کهن، این سهمیه را بهدست بیاوریم.