آخرین وضعیت کاروان ایران برای المپیک جوانان
به گفته سرپرست کاروان ایران در المپیک جوانان امکان اضافه شدن سهمیه جدید به این کاروان «صفر» است؛ بنابراین ایران با ۲۹ ورزشکار در ۱۴ رشته عازم سنگال میشود.
حمید عزیزی سرپرست کاروان ایران در المپیک ۲۰۲۶ جوانان (داکار سنگال) در مورد آخرین وضعیت این کاروان با توجه به سهمیههای تخصیصی اخیر در دو رشته شمشیربازی و جودو و اینکه «آیا امکان اضافه شدن رشته و سهمیه جدیدی به کاروان ایران وجود دارد؟»، توضیح داد. وی با بیان اینکه تا به امروز ۲۹ ورزشکار از ۱۴ رشته (فدراسیون) در ترکیب کاروان ایران برای المپیک جوانان قرار گرفتهاند، گفت: این ۲۹ ورزشکار با لحاظ شدن سهمیههای جدید اختصاص یافته در جودو و شمشیربازی است. پیش از این ۲۷ سهمیه داشتیم که با احتساب این دو سهمیه، تعدادشان به ۲۹ سهمیه ارتقا یافته است. سرپرست کاروان ورزش ایران در المپیک جوانان با اشاره به روند طی شدن برای تخصیص سهمیههای جدید خاطرنشان کرد: بعد از اعلام سهمیههای اولیه ورزش ایران برای این دوره بازیها، از طرف کمیته ملی المپیک و دو فدراسیون جودو و شمشیربازی پیگیریهایی برای گرفتن سهمیه در این دو رشته صورت گرفت که پیش از اتمام فرصت برای اعلام نهائی ترکیب کاروانها، به نتیجه رسید.