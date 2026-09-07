محمدرضا حضرت‌پور برای دومین بار یک تورنمنت المپیک‌گونه را از دست داد و این بار از فهرست تیم ملی والیبال ایران برای بازی‌های آسیایی ناگویا کنار گذاشته شد.

روز یکشنبه فهرست تیم ملی والیبال ایران برای بازی‌های آسیایی ناگویا اعلام شد که در این فهرست یک غایب بزرگ وجود دارد. محمدرضا حضرت‌پور، لیبرو اصلی تیم ملی والیبال ایران که سابقه قهرمانی در بازی‌های آسیایی را نیز دارد، بنا بر صلاحدید روبرتو پیاتزا، سرمربی تیم، از فهرست بازی‌های آسیایی کنار گذاشته شد تا ایران تنها با یک لیبروی تخصصی راهی ناگویا شود.

حضرت‌پور پیش از این نیز برای مسابقات المپیک توکیو توسط ولادیمیر آلکنو، سرمربی وقت تیم ملی، کنار گذاشته شده بود تا این دومین بار باشد که او یک تورنمنت المپیک‌گونه را از دست می‌دهد.

البته به نظر می‌رسد غیبت محمدرضا حضرت‌پور در بازی‌های آسیایی ناگویا به شکل توافقی بوده است. حضرت‌پور یکی از بازیکنانی است که تقریبا در همه بازی‌های لیگ ملت‌ها برای تیم ملی والیبال ایران به میدان رفت و به نظر می‌رسد در قهرمانی آسیا نیز هیچ دیداری را از دست نخواهد داد. همین چند ماه سنگین نیز باعث شده روبرتو پیاتزا او را با خود به ناگویا نبرد.