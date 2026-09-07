در این‌که در جنجال و حرمت‌شکنی ورزشگاه تبریز چه کسی مقصر بود، کدام اول شروع کرد و آن یکی چرا آن الفاظ زشت را بر زبان آورد، در اینجا کاری نداریم و قصد قضاوت و تبرئه این و محکوم کردن آن را نداریم. این اتفاق که اصلاً هم در فوتبال ما تازگی ندارد، فقط بهانه‌ای شد که بار دیگر به همه اهالی فوتبال، خاصه کسانی که سکان هدایت ورزش و فوتبال را در دست دارند، هشدار دهیم که فوتبال ما از حیث اخلاقی و فرهنگی در معرض

سقوط است.

به صراحت بگوییم که درگیری ورزشگاه تبریز و بازی تراکتور-گل‌گهر، و هرچه نظیر آن در ورزش و فوتبال ما اتفاق می‌افتد، «معلول» است و علت «شما» هستید و عملکرد بزدلانه و کاسبکارانه شما که جز منفعت و مصلحت خودتان را نمی‌بینید و نمی‌شناسید. البته هرگز منظور این نیست که با آن سرپرست خاطی و آن بازیکن باتجربه برخورد بایسته و انضباطی نشود، نه، این کار باید بشود و... البته اگر بشود! اما خواستیم تأکید کنیم که آن کسی که باید در این ماجرا و امثال آن پاسخگو باشد و زودتر تنبیه شود، کسانی هستند که «علت اصلی» ماجرا هستند.

علت شما هستید، آقایی که نقش مدیر و بزرگ‌تر را در ورزش و فوتبال ما بازی می‌کنید. شمایی که با حرمت‌شکن‌ها و بی‌ادب‌ها و عربده‌جویان و باج‌خواهان و دلالان و... برخورد قاطعانه نمی‌کنید و به‌موقع و محکم توی دهان آن‌ها نمی‌زنید که سر جای خودشان بنشینند و... چون خودتان نقطه ضعف دارید و اصلاً مال این کار نیستید و اشتباهی سر از ورزش درآوردید که باید مثل مدرسه و دانشگاه و رسانه و... یکی از کانون‌های تربیتی و آدم‌سازی باشد. حالا هم طبق معمول بی‌خودی هم نقش ناصح و پنددهنده و دلسوز را بازی نکنید.

صریح بگوییم و تمامش کنیم: برخی از کسانی که به غلط و با «لابیگری» یا سفارش و توصیه از این‌جا و آنجا صندلی‌های مسئولیت را در ورزش و فوتبال اشغال کرده‌اند، عوضی‌آمده‌های جاه‌طلب و منفعت‌جویی هستند که با عملکرد مصلحت‌اندیشانه خود، فن و فرهنگ ورزش مستعد ما را در معرض نابودی قرار داده‌اند... ماجرای خداداد و عالیشاه و امثالهم در گذشته و در آینده معلول است. علت شما هستید، آقای مدیر! آقای مسئول عوضی‌آمده...!