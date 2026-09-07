شرفی: یک نفر جلوی خداداد عزیزی را بگیرد

پیشکسوت فوتبال ایران درباره رفتار خداداد عزیزی در حاشیه دیدار تراکتور و گل‌گهر گفت: باید او را ادب کنند. او برای جوانان الگو می‌شود که اگر می‌خواهید معروف شوید، فحاشی کنید. کسی باید جلوی او را بگیرد.

اصغر شرفی پیشکسوت قدیمی فوتبال ایران درباره رفتار خداداد عزیزی گفت: باید او را ادب کنند. او این‌گونه برای جوانان الگو می‌شود که اگر می‌خواهید معروف شوید فحاشی کنید. چه کسی پشت عزیزی است؟ کسی باید جلوی او را بگیرد.

شرفی با کنایه به پرونده ویلموتس و واکنش مهدی تاج به آن در تعریف از سهراب بختیاری‌زاده بیان کرد: بختیاری‌زاده در زمان بازیگری‌اش هم مؤدب بود و اکنون هم باشخصیت است. بختیاری‌زاده باید اسمش را عوض کند و نام خود را ویلموتس بگذارد چرا که دیگر او را تغییر نمی‌دهند و اگر هم خواستند این کار را انجام دهند، آقای تاج به او چند میلیون دلار می‌دهد. بعد هم از او بپرسید ویلموتس کجاست؟ می‌گوید در جیب من است. بختیاری‌زاده باید اسمش را مثلا بگذارد کارلوس آلبرتو تا در فوتبال ایران پول‌ بگیرد. البته زمان ما هم این تبعیض‌ها بود. می‌گفتند فرق بین مستر و آقا که ۲ میلیون نمی‌شود!

دفاع پیشکسوت استقلال از اقدام بختیاری‌زاده

عضو کمیته فنی استقلال در ماجرای کنار گذاشتن حردانی، حق را به سرمربی داد و گفت بختیاری‌زاده روی نظم تأکید دارد.

بهتاش فریبا عضو کمیته فنی باشگاه استقلال درباره کنار گذاشته شدن صالح حردانی از سوی سهراب بختیاری‌زاده گفت: اداره کردن تیم‌های بزرگ بدون نظم امکان‌پذیر نیست و اقدامی که سهراب انجام داد، در جهت مبارزه با بازیکن‌سالاری بود. از اتفاقی که درباره حردانی افتاد تعجب کردم، چون اصلاً پیش‌بینی نمی‌کردم این بازیکن با سرمربی تیم دچار چالش شود، خصوصاً بازیکنی که تجربه دارد و در جام جهانی هم بازی کرده است. فریبا اظهار داشت: اگر این اتفاق برای نخستین بار رخ داده بود، شاید من به عنوان پیشکسوت و نه به عنوان فردی که در باشگاه پست دارد، ورود می‌کردم تا بتوانم این قضیه را مدیریت کنم. آن‌طور که بختیاری‌زاده صحبت کرد، از یک ماه پیش مسائلی وجود داشته و طبیعتاً در مورد بحث حردانی حق را به بختیاری‌زاده می‌دهم. سهراب اصول خودش را دارد و از روز اول هم بر نظم و انضباط تأکید داشت. او همدلی خوبی در تیم ایجاد کرد که ما این موضوع را به‌خوبی لمس می‌کنیم و می‌بینیم. کاش بختیاری‌زاده نمی‌گفت تا روزی که در استقلال هست، این بازیکن جایی در این تیم ندارد. وی درباره احتمال بازگشت حردانی به استقلال گفت: اگر بختیاری‌زاده آن حرف آخر را نمی‌زد، به هر حال می‌شد این موضوع را به نوعی مدیریت کرد. فکر نمی‌کنم اگر قرار باشد حردانی برگردد، این اتفاق به‌زودی رخ بدهد. فعلاً چیزی قابل پیش‌بینی نیست و باید ببینیم شرایط چگونه پیش خواهد رفت.

البرز گزینه میزبانی ایران

برای جام باشگاه‌های فوتسال آسیا

در راستای بررسی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های ورزشی استان البرز برای میزبانی رقابت‌های بین‌المللی، ورزشگاه شش هزار نفری انقلاب کرج مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت.

این بازدید با هدف بررسی شرایط و امکانات ورزشگاه شش هزار نفری انقلاب کرج و امکان معرفی این مجموعه به عنوان یکی از گزینه‌های میزبانی رقابت‌های جام باشگاه‌های فوتسال آسیا در سال ۲۰۲۷ انجام شد. در جریان این بازدید، بهزاد آزاد، رئیس دپارتمان فوتسال از بخش‌های مختلف ورزشگاه و امکانات و زیرساخت‌های موجود بازدید کرد و شرایط مجموعه از نظر استانداردهای مورد نیاز برای برگزاری مسابقات بین‌المللی را مورد بررسی قرار داد.

در صورت تأیید شرایط و انطباق امکانات ورزشگاه با الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیا، این مجموعه می‌تواند به عنوان یکی از گزینه‌های پیشنهادی ایران برای میزبانی رقابت‌های جام باشگاه‌های فوتسال آسیا ۲۰۲۷ معرفی شود.

باشگاه استقلال:

توافقات برای انتقال خلیفه معتبر و لازم‌الاجراست

باشگاه استقلال تاکید کرد که توافقات برای انتقال دروازه‌بان آلومینیوم اراک به استقلال، معتبر و لازم‌الاجراست.

در بیانیه باشگاه استقلال آمده است: «در پی اظهارات مطرح‌ شده در رسانه‌ها درباره وضعیت انتقال محمد خلیفه از آلومینیوم اراک به استقلال، به اطلاع هواداران محترم می‌رساند که توافقات و اسناد منعقد شده در این خصوص، از منظر باشگاه معتبر و لازم‌الاجرا است و موضع استقلال در این زمینه تغییری نکرده است.»