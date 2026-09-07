فوتبال ایران و تصمیمهای دقیقه نودی بهاروند: لیگ فصل گذشته قهرمان ندارد
سرویس ورزشی-
حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ برتر، لیگ فصل گذشته بدون تعیین قهرمان کار خود را پایان داده و اتفاق جدید در اینباره رخ نخواهد داد.
رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال ایران که معمولا دور از رسانهها به فعالیتهای خود ادامه میدهد، در یک گفتوگوی رسمی با خبرنگار تلویزیون اعلام کرد قرار نیست جام قهرمانی لیگ برتر فصل گذشته به تیم صدرنشین (استقلال) اعطا شود و پرونده رقابتهای لیگ در سال گذشته که به دلیل جنگ پیگیری نشد، بسته شده و مسابقات نیمه کاره به اتمام رسیده است.
حیدر بهاروند، در این خصوص توضیح داد: «هیئترئیسه فدراسیون فوتبال قبلا این موضوع مصوب کرده که اصلا این لیگ قهرمانی ندارد. البته ظاهرا صحبتهایی هم شده بود که اگر مراسم برگزار شد، استقلال را به عنوان تیم برتر انتخاب و معرفی کنند ولی هیئترئیسه فدراسیون فوتبال، دو سه ماه پیش مصوب کرد که این لیگ، قهرمانی ندارد.»
بهاروند این را هم گفت که اعضای باشگاه استقلال در جریان این مصوبه هستند: «زمانی که پرونده لیگ بسته شد، دوستان ما از استقلال آمدند اینجا و مصوبه را دیدند. چنین تصمیماتی بر عهده هیئترئیسه فدراسیون فوتبال است و باشگاهها تصمیمگیرنده نیستند. مصوب شده که لیگ قهرمانی ندارد و پروندهاش بسته شده تقریبا. هیئترئیسه فدراسیون مصوب میکند، نه باشگاه.»
پایان لیگ با صدرنشینی استقلال
او درخصوص تغییر احتمالی درباره این تصمیم نیز پاسخ داد: «باشگاه استقلال درخواستش را داده و حالا اگر اتفاق خاصی بیفتد، باز هم باید هیئترئیسه بیاید تصمیمگیری کند، نه یک فرد.» این صحبتها در حالی مطرح شده که سرنوشت قهرمان لیگ بیستوپنجم از زمان توقف مسابقات به یکی از بحثهای جنجالی فوتبال ایران تبدیل شده است.
لیگ بیست و پنجم در شرایطی نیمهتمام ماند که استقلال در صدر جدول قرار داشت و همین موضوع باعث شد مدیران این باشگاه از همان روزهای نخست توقف مسابقات، مطالبه خود برای دریافت جام را مطرح کنند.
علی تاجرنیا بارها در ماههای گذشته بر این موضوع تاکید کرده است. رئیس هیئت مدیره استقلال حتی اعلام کرده بود باشگاه از مسیرهای قانونی داخلی و بینالمللی برای پیگیری این موضوع استفاده خواهد کرد و در یکی از آخرین موضعگیریهای خود گفته بود: «موضوع جام قهرمانی چیزی نیست که کوتاه بیاییم؛ با ابزارهای قانونی از مسیرهایی که فیفا و ایافسی دارند اقدام میکنیم.»
واکنش استقلال چه خواهد بود؟
تاجرنیا پیش از این نیز گفته بود استقلال بیش از 170 صفحه مستندات، آرای مشابه و نمونههای بینالمللی را برای اثبات ادعای خود ارائه کرده و همچنان امیدوار است فدراسیون و سازمان لیگ پیش از آغاز فصل جدید، قهرمانی این تیم را به رسمیت بشناسند.حالا اما روایت رئیس سازمان لیگ، یک نکته مهم دیگر هم دارد؛ اینکه این تصمیم به گفته بهاروند، تازه گرفته نشده و مدیران استقلال نیز از آن مطلع بودهاند. بهاروند میگوید هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال دو سه ماه قبل درباره لیگ نیمه تمام تصمیمش را گرفته و حتی مسئولان استقلال با حضور در سازمان لیگ، متن مصوبه را مشاهده کردهاند. اظهاراتی که عملا موضع رسمی جدیدی در برابر مطالبه چندماهه استقلال ایجاد میکند. حالا فقط باید دید واکنش مدیران استقلال به ادعای بهاروند درباره مشاهده مصوبه توسط مسئولان این باشگاه چه خواهد بود؛ چراکه پروندهای که تاجرنیا بارها گفته بود برای گرفتن جام آن را تا مراجع بینالمللی دنبال خواهد کرد، حالا با یک مصوبه وارد فصل تازهای از اختلافات شده است.
تصمیماتی که دیر اعلام میشود
اظهارات حیدر بهاروند، رئیس سازمان لیگ فوتبال، درباره درخواست باشگاه استقلال برای اهدای جام قهرمانی فصل گذشته، بیش از آنکه به یک پرونده مختومه پایان دهد، یک پرسش جدی را دوباره پیش روی فوتبال ایران قرار میدهد: چرا این حرفها امروز گفته میشود؟ فارغ از هر واکنش احتمالی باشگاه استقلال به این اظهارات، اگر هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال از ابتدا مصوب کرده بود که لیگ نیمه تمام قهرمان ندارد و «پرونده لیگ بسته شده است»، چرا این تصمیم در همان زمان و به صورت شفاف، رسمی و بدون ابهام اعلام نشد؟ چرا باید ماهها بگذرد تا موضعی که ظاهراً از مدتها قبل وجود داشته، دوباره مطرح شود؟
مسئله فقط جام قهرمانی نیست؛ مسئله، شیوه تصمیمگیری و اطلاعرسانی در مدیریت فوتبال ایران است. چرا در ورزش، بهویژه فوتبال، تصمیمها اینقدر سخت گرفته میشوند و سختتر از آن اعلام میشوند؟
مدیریت ورزشی زمانی معنا پیدا میکند که تصمیم در زمان مناسب، با استدلال روشن و مسئولیتپذیری اعلام شود. سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال نمیتوانند همواره منتظر واکنش باشگاهها، فضای رسانهای یا بالا گرفتن یک مطالبه بمانند و سپس موضع خود را اعلام کنند.