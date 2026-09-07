نیمهپا یا یک تکه گوشت برمیگردم! (حدیث دشت عشق)
بسیجی شهید عبدالعباس سبحانی، یکم اردیبهشت سال ۱۳۴۶ در روستای مالکیه از توابع شهرستان دشتآزادگان، دیده به جهان گشود و در نوجوانی به عضویت بسیج مستضعفین درآمد.
دانشآموز سال اول متوسطه در رشته کشاورزی بود که به عنوان بسیجی در جبهههای نبرد حق علیه باطل حضور یافت و در روز هجدهم بهمن سال ۱۳۶۱ بر اثر اصابت ترکش خمپاره شهد شیرین شهادت را نوشید. شهید عبدالعباس سبحانی در سن ۱۵سالگی در منطقه عملیاتی فکه به فیض شهادت نائل آمد و پیکر پاکش پس از تشییع، در قطعه ۷ گلزار شهدای اهواز آرام گرفت.
شهید عبدالعباس سبحانی در وصیتنامه خود خطاب به برادرش نوشت: «خیلی عزیز بودی و خواهی بود. اگر من شهید شدم از خداوند برایم طلب مغفرت کن و برایم دعا کن، چون این آخرین بار است که با هم حرف میزنیم. خیلی دوست داشتم تو را ببینم. از دور دست مهربانت را میبوسم و دست پدر بزرگوارم و مادر عزیزم را میبوسم. خداوند یاور شما باشد، التماس دعا. سلام مرا به تمامی دوستان و آشنایان برسانید. هرگز پشیمان نیستم از اینکه به شهادت میرسم. به مادرم بگو برایم گریه نکند. اگر خداوند نخواست، نیمه پا برمیگردم یا اصلاً یک تکه گوشتی در پلاستیک برمیگردم. برای تمامی رزمندگان دعا کنید.»