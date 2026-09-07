نکاتی درباره بنزین ۱۰ هزارتومانی

سخنگوی دولت از افزایش نرخ سوم بنزین به 10 هزار تومان از بامداد 17 شهریور خبر داد و گفت: سهمیه‌ها تغییر نمی‌کند.

به گزارش رسانه‌ها، فاطمه مهاجرانی اظهار کرد: نرخ کارت جایگاه سوخت از بامداد 17 شهریور به

10 هزار تومان افزایش یافت. البته در جلسات کارشناسی اعداد متفاوتی گفته ‌شد اما چون رئیس‌جمهور به مردم قول داده بود همان 10 هزار تومان تعیین شد. او با ادعای اینکه افزایش قیمت نرخ کارت جایگاه صرف معیشت مردم خواهد شد، تاکید کرد:

60 لیتر بنزین 1500 تومان و 50 لیتر سه هزار تومانی همچنان بدون تغییر ماند.

گفتنی است؛ قیمت نرخ سوم بنزین در آذرماه 1404 به مبلغ پنج هزار تومان تعیین شده بود و حالا، پس از 9 ماه، دو برابر شده است!

افزایش تولید بنزین

محمدصادق عظیمی‌فر؛ مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تشریح جزئیات طرح جدید بنزین گفت: افزایش نرخ بنزین صرفاً شامل مصارف بالاتر از الگوی مصرف و بنزینی است که از محل واردات تأمین می‌شود و سهمیه‌های اول و دوم بدون تغییر باقی خواهد ماند و حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد مردم از این تغییر قیمت متأثر

نخواهند شد.

او ادامه داد: در دولت چهاردهم با افزایش خوراک پالایشگاه‌ها، استفاده از ظرفیت‌های خالی واحدهای بنزین‌سازی پالایشگاه‌های مختلف و انجام اصلاحات فرآیندی، حدود پنج درصد رشد تولید بنزین نسبت به دوره مشابه قبل از دولت ایجاد شده است؛ در شرایطی که مصرف بنزین کشور سالانه به‌طور میانگین شش درصد افزایش پیدا کرده.

خودروهای پرمصرف

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، درباره میزان مصرف و تولید بنزین در سال جاری اظهار کرد: با توجه به نوسانات تولید و مصرف در فصل‌های مختلف و همچنین زمان تعمیرات پالایشگاه‌ها، میانگین مصرف بنزین کشور در پنج ماهه امسال حدود ۱۳۲ میلیون لیتر در روز بوده است.

عظیمی‌فر ادامه داد: میزان تولید بنزین پالایشگاهی و غیرپالایشگاهی نیز به‌طور میانگین حدود ۱۲۲ میلیون لیتر در روز بوده است؛ یعنی در پنج ماهه امسال به‌طور میانگین روزانه حدود

۱۰ میلیون لیتر کسری داشته‌ایم که باید از محل واردات جبران می‌شده است.

وی درباره عوامل غیرقیمتی ناترازی بنزین گفت: حجم بالای ناوگان فرسوده کشور که بعضاً چند برابر استانداردهای جهانی مصرف سوخت دارد، یکی از این عوامل است.

بنزین ۱۰ هزار تومانی برای خودروهای دولتی

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به اینکه امسال نسبت به سال گذشته رشد مصرف بنزین نداشته‌ایم، افزود: تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز در این دولت ۶۴ درصد افزایش داشته اما اقداماتی که در حوزه زیرساخت CNG طی سال‌های گذشته انجام شده، هنوز نتوانسته کاهش فاصله قیمتی میان بنزین و CNG را جبران کند.

عظیمی‌فر با اشاره به نرخ سوم بنزین، ادامه داد: سهمیه اول خودروهای شخصی، یعنی ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان، بدون تغییر باقی می‌ماند. سهمیه خودروهای عمومی و تاکسی‌های تک‌سوز نیز در همین چارچوب قرار دارد. سهمیه دوم خودروهای شخصی نیز ۵۰ لیتر با نرخ سه هزار تومان است و این سهمیه هم تغییر نخواهد کرد.

او از تصویب نرخ ۱۰ هزار تومانی بنزین برای خودروهای دولتی خبر داد؛ بر اساس این مصوبه، خودروهای دولتی بنزین مورد نیاز خود را با نرخ سوم دریافت خواهند کرد.

آغاز ساماندهی کارت جایگاه‌ها

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به طرح ساماندهی کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها گفت: بخش قابل توجهی از مصرف بنزین از طریق کارت اضطراری جایگاه‌ها انجام می‌شود و این کارت‌ها به نوعی جعبه سیاهی هستند که امکان بروز انحراف و تخصیص غیربهینه سوخت در آنها وجود دارد.

عظیمی‌فر افزود: برای رفع چالش محدودیت کارت آزاد جایگاه، طرح «شناسه‌دار کردن کارت آزاد جایگاه» به‌صورت آزمایشی در یکی دو جایگاه تهران در حال اجراست و قرار است به کل کشور تسری پیدا کند.

او ادامه داد: در این طرح، اختیار کارت آزاد از جایگاه‌دار گرفته و به مردم واگذار می‌شود؛ به این معنا که محدودیتی روی کارت آزاد جایگاه اعمال نخواهد شد و هر فرد پس از احراز هویت می‌تواند متناسب با سیاست مصرفی تعیین‌شده، سوخت‌گیری کند.

شناسه‌دار کردن کارت‌ها از مهرماه

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: احراز هویت از طریق کارت بانکی و سامانه «مانا» انجام می‌شود و کد ملی فرد به سامانه سهمیه ارسال خواهد شد؛ در نتیجه میزان سوخت‌گیری قبلی و مقدار سوخت مورد نیاز فرد مشخص شده و امکان سوخت‌گیری متناسب با الگوی مصرف وی فراهم می‌شود.

عظیمی‌فر تأکید کرد: این طرح برای جلوگیری از بروز مواردی طراحی شده است که فرد در شرایط اضطراری، به‌دلیل پایان سهمیه یا محدودیت کارت آزاد جایگاه، امکان سوخت‌گیری ندارد.

او خبر داد: طرح شناسه‌دار کردن کارت آزاد جایگاه‌ها که اختیار کارت آزاد جایگاه‌ها را با اتصال به کارت بانکی، در اختیار مردم قرار می‌دهد، در مهرماه امسال به صورت آزمایشی در یکی از استان‌ها اجرا می‌شود.