نفت ۱۲۰ دلاری در راه است

بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس که پیش‌تر با تفاهم‌نامه آتش‌بس، کاهش قیمت نفت را پیش‌بینی کرده بود، با تشدید تنش‌ها در هرمز، از سناریوی ۱۲۰ دلاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس؛‌ «دان استرویون» یک مدیر ارشد گلدمن ساکس شامگاه یکشنبه

(۱۵ شهریور ۱۴۰۵) به شبکه بلومبرگ گفت که تحولات چند روز اخیر در هرمز نشان می‌دهد خطر اختلال در حمل‌ونقل دریایی و تشدید آن به یک عامل کلیدی و غیرقابل چشم‌پوشی در بازار انرژی تبدیل

شده است.

وی اعلام کرد که سناریوی صعودی این بانک برای قیمت نفت در صورت تداوم این اختلالات، هدف ۱۲۰ دلار را در نظر گرفته است.

این هشدار در حالی مطرح می‌شود که تشدید تنش‌ها به اصلی‌ترین محرک افزایش قیمت‌ها تبدیل شده و با کاهش تردد در هرمز به پایین‌ترین سطح چهار ماه اخیر، قیمت نفت دیروز دوشنبه، با ادامه روند صعودی خود، بار دیگر از مرز ۹۷ دلار عبور کرد.

قیمت نفت برنت در شش ماه گذشته نوسانات شدیدی را تجربه کرده به‌طوری‌که در فروردین گذشته به اوج 138 دلار و 21 سنتی رسید و متعاقباً با انعقاد تفاهم‌نامه آتش‌بس قیمت از مرز ۱۰۰ دلار پایین‌تر آمد.

در مقابل، استرویون تاکید کرد که در صورت بازگشت صادرات منطقه به سطوح عادی خود، قیمت‌ها می‌توانند مجدداً به حدود ۸۰ دلار در هر بشکه کاهش یابند.

وی تاکید کرد: با این حال، با توجه به حملات تلافی‌جویانه اخیر و تشدید درگیری‌ها در هرمز، چشم‌انداز بازگشت سریع به شرایط عادی، دور از ذهن ارزیابی می‌شود.