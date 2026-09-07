انتقام حزب اصلاحات انگلیس از خبرنگاران منتقد

حزب اصلاحات انگلستان دست‌کم سه خبرنگار را که درباره این حزب و رهبر آن، نایجل فاراژ، گزارش‌های انتقادی منتشر کرده‌اند، از حضور در کنفرانس سالانه خود منع کرده است.

افشای خبر دریافت ۵ میلیون پوند هدیه اعلام‌نشده توسط فاراژ، حواشی بسیاری برای او و حزبش در پی داشت. مجوز آنا آیزاک، دبیر بخش شهر گاردین، پیتر گیوگان، خبرنگار تحقیقی، و مایکل کریک، مجری و زندگی‌نامه‌نویس، برای پوشش کنفرانس حزب اصلاحات انگلستان، که از پنجشنبه آغاز می‌شود، رد شده است.

این حزب کنفرانس خود را که در بیرمنگام برگزار می‌شود، «پُرسر‌وصداترین رویداد سال ۲۰۲۶» معرفی کرده است. چهره‌های حزب اصلاحات امیدوارند از این کنفرانس برای شروع دوباره استفاده کنند؛ آن هم پس از تابستانی دشوار که بخش زیادی از آن تحت تأثیر پرسش‌ها درباره یک هدیه ۵ میلیون پوندی اعلام‌نشده به فاراژ گذشت. او کمی پیش از انتخابش در سال ۲۰۲۴ این پول را دریافت کرده بود.

آیزاک اولین خبرنگاری بود که خبر دریافت این هدیه توسط فاراژ از سوی کریستوفر‌ هاربورن را منتشر کرد. گیوگان نیز کمی پیش‌تر، مطلبی درباره اظهارات منفی ادعایی ایزابل اوکشات، خبرنگار حامی اصلاحات، درباره ‌هاربورن، منتشر کرده بود. کریک هم در سال ۲۰۲۲ یک زندگی‌نامه نه‌چندان مثبت درباره فاراژ منتشر کرد که در آن جزئیاتی درباره «دیدگاه‌های نژادپرستانه و نئوفاشیستی که فاراژ علناً بیان می‌کرد» آمده بود.