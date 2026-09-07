محمدرضا گلزار: غم رفتن کودکان میناب با هیچ کلمهای ادا نمیشود
محمدرضا گلزار، مجری مسابقه تلویزیونی «پانتولیگ»، همزمان با آغاز فصل جدید این برنامه، با اشاره به حوادث و روزهای سخت جنگ، با خانوادههای داغدار، بهویژه خانوادههای کودکان میناب، ابراز همدردی کرد.
گلزار در ابتدای برنامه گفت: «رفتن بچههای عزیز میناب، غمیه که با هیچ کلمهای نمیشه حقش رو ادا کرد.» او همچنین با خانوادههایی که در این مدت عزیزی را از دست دادهاند ابراز همدردی کرد و برای درگذشتگان آرامش و برای بازماندگان صبر آرزو کرد.
مجری «پانتولیگ» در ادامه از رزمندگانی که در روزهای جنگ برای دفاع از کشور و حفظ جان و امنیت مردم ایستادگی کردند، قدردانی کرد و گفت: «قدردان شجاعت، فداکاری و از خودگذشتگیتون هستیم و هرگز فراموشتون نمیکنه ایران.»
گلزار در پایان ابراز امیدواری کرد پس از پشت سر گذاشتن روزهای سخت، سهم مردم ایران چیزی جز آرامش، امنیت، لبخند و روزهای روشن نباشد.