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کد خبر: ۳۳۷۵۰۱
تاریخ انتشار : ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۵
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مدیرکل ارشاد آذربایجان ‌شرقی احضار شد

مدیرکل ارشاد استان آذربایجان‌شرقی به دنبال حواشی ایجاد شده پیرامون برگزاری جشنواره و نمایشگاه تخصصی مد، لباس و فشن موسوم به «همای» در تبریز احضار شد.
یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس در تبریز از احضار مدیرکل ارشاد استان آذربایجان‌شرقی خبر داد. این احضار در پی حواشی ایجاد شده پیرامون برگزاری جشنواره و نمایشگاه تخصصی مد، لباس و فشن موسوم به «همای» در تبریز صورت گرفته است.
نعمت پایان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی ضمن حضور در افتتاحیه این مراسم درباره ضرورت تحول در نگاه به حوزه مد و لباس سخن به میان آورده بود. مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی پس از مشاهده حاشیه‌های این جشنواره از آن به عنوان یک نمایشگاه شبه پارتی در فضائی رها شده و دور از استانداردهای زیست عفیفانه یاد کرده بودند. امام جمعه تبریز نیز جمعه گذشته در واکنش به این ماجرا ضمن ابزار نگرانی از وضعیت عفاف و حجاب گفته بود: مسئولان دولتی به هیچ عنوان نباید در مراسم‌هایی که در آنها بی‌حجابی و بی‌عفتی وجود دارد، حضور پیدا 
کنند.

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