در حمله امروز رژیم صهیونیستی به النبطیه، علی شبیب، خبرنگار المنار، و فیلمبردار همراه او زخمی شدند.

خبرگزاری ملی لبنان اعلام کرد که حمله هوائی امروز اسرائیل به شهر النبطیه در جنوب لبنان، به زخمی شدن علی شبیب، خبرنگار شبکه «المنار»، و همچنین فیلمبرداری که او را همراهی می‌کرد، منجر شده است. بر اساس این گزارش، هر دو نفر پس از زخمی شدن به بیمارستان شیخ راغب حرب منتقل شدند و گزارش شده که وضعیت جسمانی آنها پایدار است.