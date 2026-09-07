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کد خبر: ۳۳۷۵۰۰
تاریخ انتشار : ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۵
سرویس کیهان » اخبار
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خبرنگار المنار در حمله صهیونیست‌ها زخمی شد

در حمله امروز رژیم صهیونیستی به النبطیه، علی شبیب، خبرنگار المنار، و فیلمبردار همراه او زخمی شدند.
خبرگزاری ملی لبنان اعلام کرد که حمله هوائی امروز اسرائیل به شهر النبطیه در جنوب لبنان، به زخمی شدن علی شبیب، خبرنگار شبکه «المنار»، و همچنین فیلمبرداری که او را همراهی می‌کرد، منجر شده است. بر اساس این گزارش، هر دو نفر پس از زخمی شدن به بیمارستان شیخ راغب حرب منتقل شدند و گزارش شده که وضعیت جسمانی آنها پایدار است.

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