انتشار فراخوان سیوسومین جشنواره تجسمی جوانان بدون اشاره به مسائل روز کشور!
درحالی که کشورمان طی یک سال اخیر درگیر دو جنگ متجاوزانه و مقاومتی مردمی بوده است، فراخوان مهمترین جشنواره دولتی هنرهای تجسمی جوان بدون توجه به مسائل روز منتشر شد!
دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مشارکت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و همکاری ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها سیوسومین دوره جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران را ۲۳ تا ۲۷ آبانماه ۱۴۰۵ در استان کرمانشاه برگزار خواهند کرد.
در این فراخوان آمده است: برگزارکنندگان و حامیان جشنواره امید دارند، جوانان ۱۸ تا ۲۵ ساله ایران، با حضور در این فعالیت، از تجربه استادان برای ارتقای توانمندیهای هنری خود سود جسته و از فرصتی که برای آنان فراهم آمده بهرهمند شوند.
همچنین در این فراخوان درباره شعار جشنواره بدون اشاره و ارتباطی با مسائل روز کشورمان، تصریح شده است: شعار جشنواره سی و سوم، برگرفته از شعر سهراب سپهری است. «آب را گل نکنیم». خاطرنشان میسازد به جهت حضور اولیه در فراخوان، برای انتخاب هنرمندان جوان، هیچگونه محدودیتی در موضوع آثار ارسالی وجود ندارد. رشتههای هنری جشنواره: تصویرسازی، خوشنویسی، رسانههای هنری جدید، طراحی، طراحیگرافیک، عکاسی، کاریکاتور، مجسمهسازی، نقاشی، نگارگری، هنر سرامیک.