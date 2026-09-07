بازیگر برنده اسکار: به دلیل حمایت از فلسطین بایکوت شدهام
سوزان ساراندون، بازیگر برنده اسکار، اعلام کرد که همچنان به دلیل حمایت صریح و علنیاش از فلسطینیها، فرصتهای کاری خود را از دست میدهد.
این در حالی است که به گفته او، افکار عمومی در آمریکا بهطور گستردهتری در مخالفت با حمایت ایالات متحده از اسرائیل تغییر کرده است. ساراندون که با فیلم «اتاق پژواک» در جشنواره فیلم ونیز حضور دارد، گفت بخشهایی از صنعت سینما همچنان به دلیل فعالیتهای سیاسی و اجتماعی او از همکاری با وی خودداری میکنند.
او گفت: فکر میکنم روایت، از نظر اهمیت تاریخی فلسطین و پیوندهای صهیونیستها با آمریکا و سیاستهای ما، کاملاً تغییر کرده است. این موضوع برای مردم یک افشاگری بزرگ بوده است؛ اینکه ایالات متحده چه میزان پول به اسرائیل میدهد، چیزی بود که واقعاً هیچکس از آن اطلاع
نداشت.
نظرسنجیهای افکار عمومی در آمریکا نشان دادهاند که از زمان آغاز جنگ غزه در سال ۲۰۲۳، حمایت از رژیم صهیونیستی کاهش یافته و همدلی با فلسطینیها افزایش پیدا کرده است. اما این بازیگر ۷۹ ساله گفت حمایت او از آرمان فلسطین همچنان پیامدهای حرفهای برایش به همراه
دارد.