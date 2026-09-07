برادرزاده ترامپ: عمو ترامپ از کنترل خارج شده است

«ماری ترامپ» برادرزاده دونالد ترامپ با اشاره به رفتارهای احمقانه رئیس‌جمهور آمریکا در شبکه‌های اجتماعی نوشت «عمو ترامپ» از کنترل خارج شده است.

شخصیت خودشیفته ترامپ تاب و توان تحمل شکست را ندارد به همین دلیل ناتوانی وی در باز کردن قفل سنگین ایران بر روی تنگة هرمز و شکست مفتضحانه از ایران در جنگ وی را تا سر حد جنون پیش برده است. نشانه‌های این جنون را این روزها می‌توان در انتشار گسترده تصاویر و ویدئوهای ساخته شده با هوش مصنوعی از سوی وی دید. ترامپ هر آنچه را که قادر به دستیابی به آن در عالم واقع نیست با ساخت کارتون و فیلم‌های فانتزی به آن می‌رسد. تغییر نام مکان‌های جغرافیایی مثل دریاچه اونتاریو، نیومکزیکو‌، تنگه هرمز، انتشار تصویر خود روی نقشه ایران یا انتشار فیلم ساختگی از تصرف جزیره خارک یا ادعای حاکمیت آمریکا بر کره ماه یا تنگة هرمز به خوبی نشان می‌دهد که ترامپ ارتباط خود را با دنیای واقعی از دست داده است و برای تسکین دردهای خود به خاطر شکست از ایران به توهم پناه برده است.

جنون ترامپ در شبکه‌های اجتماعی کار را به جایی رسانده است که برادرزاده وی هم رسماً اعلام کرده است «عمو ترامپ دیوانه است.» «ماری ترامپ» برادرزاده وی در توئیتر با انتشار یکی از تصاویر منتشر شده در شبکه اجتماعی تروث سوشال که ترامپ تصویر خود را بر روی نقشه ایران قرار داده نوشته است: «دونالد همین حالا و در برابر چشمان ما دارد از نظر روانی و رفتاری از کنترل خارج می‌شود؛ کافی است به مطالب دیوانه‌واری که امروز در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده نگاه کنید. جمهوری‌خواهان با خودداری از فعال کردن متمم بیست‌وپنجم قانون اساسی، بار دیگر ثابت می‌کنند که حاضرند برای محافظت از او، قانون اساسی را نادیده بگیرند و هزینه آن را ما بپردازیم.» برادرزاده ترامپ پیش از این هم در اظهاراتی گفته بود او دچار زوال عقل شده است. «بن نورتون»، روزنامه نگار و تحلیلگر آمریکایی هم با انتشار تصویر منتشر شده از سوی ترامپ که وی مدعی مالکیت آمریکا بر کره ماه شده نوشته است: این امپریالیستِ کاملا دیوانه در کاخ سفید، همین حالا ادعا کرده که ماه، قلمرو امپراتوری آمریکاست.حالا او می‌خواهد نام نیومکزیکو را هم به «آمریکای نو» تغییر دهد.این درحالی است که نیومکزیکو و ایالت‌های همجوارش در جریان جنگ تجاوزکارانه آمریکا علیه مکزیک در سال‌های ۱۸۴۶ تا ۱۸۴۸ از مکزیک دزدیده شدند.