دفاع در برابر محاصره و جنگ اقتصادی حق قانونی ایران است
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: مادامی که تحرکات خصمانه آمریکا در قالب جنگ اقتصادی و محاصره همهجانبه علیه ملت ایران ادامه داشته باشد، اتخاذ تدابیر دفاعی و پاسخ متقابل، حق ذاتی و قانونی کشورمان در جهت صیانت از امنیت و منافع ملی است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه (۱۶ شهریورماه) در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه، در تشریح مهمترین تحولات حوزه سیاست خارجی، ابتدا با اشاره به واقعه ناگوار حمله تجاوزکارانه نیروهای آمریکایی به مناطق ساحلی سیریک و کوهستک، شهادت جمعی از هموطنان غیرنظامی را تسلیت گفت. وی با تقبیح این اقدام، حمله به غیرنظامیان و هدف قرار دادن مراسم ختنه یا عروسی مردم بومی را نماد کاملاً عریان و واقعی نگاه ساختار حاکمیتی آمریکا به مردم ایران و ثبات منطقه دانست.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه منطقه ما اکنون در شرایطی فوقالعاده متلاطم و حساس به سر میبرد، تصریح کرد: تجاوز نظامی مداوم آمریکا و رژیم صهیونیستی از یکسو و تداوم حربههایی نظیر محاصره دریایی و جنگ اقتصادی از سوی دیگر، شرایط ثبات را هدف قرار داده است. جنگ اقتصادی آمریکا تنها یک ملت یا یک جغرافیا را هدف نگرفته، بلکه کلیت تجارت آزاد جهانی و امنیت اقتصادی سایر کشورها را با تهدید جدی مواجه ساخته است.
دیپلماسی، پشتیبان نیروهای مسلح
در سیر صیانت از منافع ملی است
بقائی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر مسئولان عالی امنیتی پیرامون ضرورت تغییرات راهبردی در دیپلماسی و چرخشهای تاکتیکی در مذاکرات، اظهار داشت: در منطق سیاست خارجی، مذاکره فینفسه امری مطلقاً خوب یا مطلقاً بد نیست؛ بلکه ابزاری قدرتمند برای پیشبرد، تثبیت و تامین منافع کلان کشور است. دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران بهویژه در ۶ ماه گذشته، کاملاً هماهنگ و همراه با سایر ارکان نظام و پشتیبان بیپیرایه نیروهای مسلح در سیر صیانت از اقتدار و منافع ملی گام برداشته است.
وی افزود: تعیین مسیرهای آتی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دستگاه دیپلماسی دقیقاً بر اساس مصوبات و چارچوبهای ابلاغی آن شورا عمل خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه همچنین با رد لفاظیهای برخی مقامات غربی مانند «ونس» که تلاش دارند شدت جنایات و شکستهای خود را با تغییر واژهها و تقلیل سطح نبرد مکتوم دارند، گفت: با حرف و ادبیات اداری نمیتوان ماهیت تجاوز را پنهان کرد. حتی رسانههای خود آمریکا نیز اذعان کردهاند که تحرکات واشنگتن مصداق بارز تجاوز است و طرف آمریکایی باید در قبال تمام تبعات آن پاسخگو باشد.
اقدام ایران علیه ناو نظامی آمریکا حق ذاتی بود
بقائی با اشاره به رویدادهای روزهای اخیر در حوزه خلیجفارس و امنیتی شدن تنگه هرمز، اقدامات نیروهای مسلح ایران در پاسخ به تحرکات متجاوزان را کاملاً حقوقی خواند و گفت: از اسفندماه گذشته با آغاز دور جدید تجاوزات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، امنیت مبادلات در تنگه هرمز تحت تأثیر قرار گرفت. تدابیر اتخاذشده توسط نیروهای ایران علیه ناوهای جنگی آمریکا دقیقاً در چارچوب حق دفاع مشروع انجام شد. وی ادامه داد: متوسل شدن قدرت مدعی آمریکا به حمله علیه کشتیهای تجاری و هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی در کوهستک، نه تنها نشاندهنده اقتدار نیست، بلکه اوج عجز و ناکامی آن کشور در دستیابی به اهداف عملیاتیاش را به تصویر میکشد. عملیات تجاوزکارانه آمریکا با وجود تبلیغات فراوان در رسیدن به مقاصد خود ناکام ماند و تنها نتیجه آن، بیاعتباری بیش از پیش واشنگتن به دلیل نقض فاحش حقوق بینالملل و ایجاد شرمساری برای نخبگان منصف آمریکایی بود.
جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی
مانع دسترسیهای آژانس
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درخصوص تحرکات اخیر ۳ کشور اروپایی برای ارجاع مجدد پرونده هستهای ایران به شورای امنیت سازمان ملل بر اساس گزارشهای اخیر مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: استفاده ابزاری از آژانس و الگوی تکراری متوسل شدن به گزارشهای یکجانبه هرگاه غربیها در عرصه سیاسی کم میآورند، رویکردی کاملاً نخنما و بیمعناست.
وی با تشریح ابعاد حقوقی این موضوع تأکید کرد: ادعای کشورهای غربی مبنی بر فعالسازی مکانیسم موسوم به «اسنپبک»، پیشتر با مخالفت صریح ایران، روسیه و چین مواجه شده و غیرقابل اعمال بودن آن به اثبات رسیده است. علاوه بر این، درخواستهای فعلی آژانس و غرب نامعقول است؛ چرا که مسبب اصلی محدودیت در دسترسیها و انسداد مسیرهای نظارتی، جنایات و تحرکات نظامی خود آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به تاسیسات است. این زیادهخواهیها نشانه آشکار بدنیتی طرفهای غربی برای تشدید بحران است و ایران در برابر هرگونه اقدام غیرسازنده، تدابیر مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.
حمایت از حقوق مردم فلسطین
و افشای جنایات رژیم صهیونیستی
بقائی با اشاره به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و سایر بخشهای منطقه، آمار شهدای بیرون کشیده شده از زیر آوارها طی دو سال اخیر را فاجعهای تاریخی برای بشریت خواند. وی گفت: جامعه جهانی باید بداند که ما صرفاً درباره اعداد و ارقام حرف نمیزنیم، بلکه درباره یک لکه ننگ بزرگ بر تارک تمدن بشری صحبت میکنیم که به دلیل نقضهای فاحش حقوق بشر و نسلکشی آشکار رخ داده است.
وی ماهیت رژیم صهیونیستی را گرهخورده با ترور و توسعهطلبی دانست و تصریح کرد: رژیم اشغالگر بقای خود را در تداوم جنگ و گسترش دامنه نبرد میبیند، اما بیداری افکار عمومی جهان مانعی بزرگ در برابر این سیاستها ايجاد كرده و توقف فوری ماشین جنگی صهیونیستها به یک مطالبه عمومی بینالمللی تبدیل شده است.
دیپلماسی منطقهای؛
از اجلاس شانگهای تا پیگیری وضعیت خلبانان و اسرا
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سؤالی درباره دیدارهای دیپلماتیک رئیسجمهور در حاشیه اجلاس سران شانگهای و مباحث مطرحشده پیرامون عدم برگزاری نشست دوجانبه رسمی با رئیسجمهور چین گفت: اجلاس شانگهای دستاوردهای فراوانی داشت و رئیسجمهور محترم با تعداد قابل توجهی از همتایان خود دیدارهای فشردهای برگزار کردند. با رئیسجمهور چین نیز گفتوگوهای کوتاهمدت اما بسیار مفید و محتوایی انجام شد.
وی افزود: در اجلاسهای بزرگ بینالمللی به دلیل محدودیتهای زمانی، طبیعی است که امکان دیدار طولانیمدت میان همه سران فراهم نشود و این مسئله هرگز تعیینکننده سطح روابط راهبردی ما با پکن نیست. ما روابط بسیار حسنه و مستحکمی با چین داریم و نشستهای پیشرو، از جمله اجلاس بریکس در دهلینو، فرصتهای متعدد دیگری را برای توسعه رایزنیها فراهم خواهد ساخت.
بقائی درخصوص پرونده تفاهمنامههای منطقهای و تفاهم ۲۸ خرداد نیز تاکید کرد: تفاهم خردادماه با در نظر گرفتن تمامی جهات و ابعاد ملی حاصل شد و دستاوردهای ملموسی از جمله توقف جنگ در برخی جبههها را به همراه داشت. بدعهدی و نقض پیمان مجدد از سوی آمریکا نباید باعث زیر سؤال رفتن دستاوردهای خودمان شود؛ بلکه تمامی ملامتها باید متوجه طرف نقضکننده تعهدات باشد.
وی در پایان درباره وضعیت خلبانان ایرانی و شهروندان اسیر در کویت اظهار داشت: پیگیریها در بالاترین سطح ادامه دارد. هیئت فنی ستاد کل نیروهای مسلح ظرف روزهای اخیر بازدیدهایی از قطر داشتهاند و سفارت ایران در کویت نیز مجدانه پیگیر آزادی شهروندان بازداشتشده است تا شرایط بازگشت آنان به آغوش خانوادههایشان فراهم گردد. همچنین درخصوص احتمال مشارکت برخی کشورهای اروپایی در تجاوزات علیه ایران، موضع ما شفاف است؛ ایران رفتار خود را دقیقاً متناسب با اقدامات عملی طرف مقابل تنظیم خواهد کرد.