کد خبر: ۳۳۷۴۹۴
تاریخ انتشار : ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۵
دنیا به خشم خدا نزدیکترین و از خشنودی خدا دورترین جایگاه است(پای درس علی(ع))
امام علی (ع): «بندگان خدا، شما را به ترسیدن از خدا و فرمانبرداری او سفارش میکنم که نجات فردا و موجب رهایی جاویدان است. خدا آنگونه که سزاوار بود شما را ترسانید و چنانکه شایسته بود امیدوارتان کرد و دنیا و بیاعتباری آن و نابودشدنی بودن و دگرگونی آن را برای شما تعریف کرد. پس، از آنچه در دنیا شما را به شگفتی وامیدارد روی گردانید، زیرا که مدت کوتاهی در آن اقامت دارید، دنیا به خشم خدا نزدیکترین و از خشنودی خدا دورترین جایگاه است.»
نهجالبلاغه ـ خطبه 161