رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش علم، آگاهی و مدیریت داده در حل مسائل کشور، از آمادگی دولت برای حمایت همه‌جانبه از دانشمندان، نخبگان، نوآوران و کارآفرینان و رفع موانع توسعه فناوری خبر داد و گفت: باید از ظرفیت فناوری برای خدمت به مردم، توسعه، آموزش و ارتقای آگاهی بهره گرفت.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، روز دوشنبه

(16 شهریورماه) در آیین افتتاح پروژه‌های خانواده ارتباطات و فناوری اطلاعات، علم و آگاهی را از مهم‌ترین وجوه تمایز انسان دانست و بر ضرورت بهره‌گیری صحیح از ظرفیت‌های علمی و فناورانه برای حل مسائل کشور تأکید کرد.

پزشکیان با اشاره به اهمیت علم و دانایی، اظهار کرد: جایگاه انسان در آفرینش با دانش و آگاهی او ارتباط دارد و آنچه می‌تواند زمینه‌ساز رشد و تعالی جامعه شود، توجه به همین ظرفیت است. وی همچنین تکبر در برابر علم و بزرگ‌پنداری را از موانع پیشرفت دانست.

رئیس‌جمهور در ادامه بر ضرورت مدیریت اصولی و جامع داده‌ها در ارکان مختلف کشور تأکید کرد و گفت: اگر داده‌های دقیق در اختیار باشد و به شکل منطقی مدیریت شود، بسیاری از تخلفات و مشکلات موجود در ساختار اداری و اجتماعی قابل پیشگیری خواهد بود.

وی با بیان اینکه داده‌ها محدود به حوزه فناوری اطلاعات نیستند، افزود: مدیریت داده می‌تواند در بخش‌هایی همچون پزشکی، صنعت، تجارت، کشاورزی و مدیریت اداری مورد استفاده قرار گیرد. به گفته پزشکیان، دسترسی به داده‌های درست می‌تواند به تصمیم‌گیری دقیق‌تر کمک کند و اختلاف نظرها را با اتکا به اطلاعات قابل سنجش کاهش دهد.

حمایت دولت از نخبگان و نوآوران

پزشکیان همچنین از تلاش متخصصان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات قدردانی کرد و زیرساخت‌های ارتباطی و تجهیزات پیشرفته کشور را حاصل دانش، تلاش و خلاقیت نیروهای انسانی دانست.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ارزش سرمایه انسانی اظهار کرد: ارزش تلاش دانشمندان، متخصصان و فعالان این حوزه از بسیاری از پروژه‌های مادی بیشتر است و کشور برای پیشرفت به نیروهایی نیاز دارد که از تجربه مسیرهای تازه و خلق ایده‌های جدید هراس نداشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه‌های مختلف، ظرفیت این فناوری‌ها را در پزشکی، کشاورزی، صنعت و تجارت گسترده دانست و گفت: دولت از نخبگان و فعالان این عرصه حمایت خواهد کرد و برای رفع موانع موجود در مسیر فعالیت آنها تلاش می‌کند.

پزشکیان همچنین درباره احتمال سوءاستفاده از فناوری افزود: وجود چنین سوءاستفاده‌هایی نباید موجب شود کشور مسیر رشد و توسعه فناوری را ببندد. به گفته وی، فناوری را می‌توان در جهت نجات انسان‌ها، بهبود کیفیت زندگی، تسهیل امور، آموزش، توسعه و ارتقای آگاهی به کار گرفت.

بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده

با تمرکز بر سرعت، کیفیت و هزینه

در جلسه‌ای دیگر با حضور رئیس‌جمهور، دبیر شورای عالی امنیت ملی، جمعی از وزرا و اعضای تیم اقتصادی دولت و پیشکسوتان عرصه سازندگی دوران دفاع مقدس، ظرفیت‌های همکاری برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده در جریان جنگ اخیر بررسی شد.

در این نشست، پیشنهاد استفاده سازمان‌یافته از ظرفیت و تجربه پیشکسوتان سازندگی دوران دفاع مقدس در قالب «قرارگاه سازندگی دفاع مقدس» مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این همکاری، استفاده از تجربه نیروهایی عنوان شد که در اجرای پروژه‌های بزرگ، بازسازی زیرساخت‌ها و مدیریت طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور سابقه فعالیت دارند.

رئیس‌جمهور ضمن استقبال از آمادگی این مجموعه برای مشارکت در روند بازسازی، بر ضرورت استفاده هدفمند و عملیاتی از ظرفیت‌های موجود تأکید کرد و خواستار بررسی تخصصی پروژه‌ها در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی شد.

پزشکیان تأکید کرد: پروژه‌هایی که امکان واگذاری و همکاری با این مجموعه را دارند، باید پس از شناسایی ظرفیت‌ها و اولویت‌ها، در جلسات کارشناسی و بین‌دستگاهی بررسی شوند. وی سازمان برنامه و بودجه را نیز محور هماهنگی میان دستگاه‌های اجرائی، اقتصادی و مجموعه‌های مجری دانست.

رئیس‌جمهور سه مؤلفه سرعت، کیفیت و هزینه تمام‌شده مناسب را معیارهای اساسی در اجرای طرح‌های بازسازی عنوان کرد و گفت: در مواردی که پیمانکاران فعلی در اجرای پروژه‌ها تعلل کرده یا از برنامه زمان‌بندی عقب مانده‌اند، دولت می‌تواند با رعایت ضوابط قانونی زمینه واگذاری پروژه‌ها به مجموعه‌های دارای توان اجرائی بالاتر را فراهم

کند.

وی همچنین تأکید کرد: زیرساخت‌های حیاتی و راهبردی آسیب‌دیده باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مدار خدمت‌رسانی بازگردند و اولویت‌بندی پروژه‌ها نیز بر همین اساس انجام شود.

پزشکیان کاهش بروکراسی و موانع اداری را از دیگر الزامات بازسازی دانست و گفت: شرایط کشور اقتضا می‌کند دستگاه‌های اجرائی با رویکردی چابک و مسئله‌محور عمل کنند و در عین رعایت قانون، از ایجاد فرآیندهای زائد و مقررات دست‌وپاگیر که موجب تأخیر در اجرای پروژه‌ها می‌شود، جلوگیری کنند.

تأکید بر تقویت کالابرگ و مدیریت مصرف سوخت

خبر دیگر اینکه، در جلسه هیئت دولت (دوشنبه 16 شهریورماه) به ریاست رئیس‌جمهور نیز موضوعات جاری کشور و گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرائی بررسی شد. پزشکیان ضمن قدردانی از فعالیت دستگاه‌های دولتی، بر تداوم ارتباط مستقیم مسئولان با مردم و ارائه تصویری شفاف و واقع‌بینانه از اقدامات دولت تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط دشوار کشور، تبیین اقدامات انجام‌شده و اطلاع‌رسانی درباره خدمات دستگاه‌های اجرائی را در تقویت امید و سرمایه اجتماعی مؤثر دانست و بر ادامه روند خدمت‌رسانی با وجود مشکلات و فشارهای موجود تأکید کرد.

رئیس‌جمهور همچنین صرفه‌جویی و مدیریت مصرف انرژی را از جهت‌گیری‌های اصلی دولت عنوان کرد و ضمن ابراز رضایت از اقدامات انجام‌شده برای توسعه ظرفیت تولید برق، بر ضرورت مدیریت مصرف بنزین و اصلاح الگوی مصرف سوخت تأکید کرد.

پزشکیان از دستگاه‌های دولتی خواست اجرای یک روز بدون خودرو برای کارکنان را در دستور کار قرار دهند. به گفته وی، این اقدام می‌تواند در کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و تقویت استفاده از حمل‌ونقل عمومی مؤثر باشد.

رئیس‌جمهور همچنین بر توسعه دورکاری و کاهش سفرهای غیرضروری و بین‌شهری تأکید کرد و گفت: بررسی راهکارهای مدیریت مصرف بنزین همچنان ادامه دارد و مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در این زمینه در دستور کار دولت است.

تأکید بر توسعه همکاری با تاجیکستان

رئیس‌جمهور همچنین روز دوشنبه (16 شهریورماه) در پیام تبریک خود به امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان، بر پیوندهای تاریخی، فرهنگی، زبانی و تمدنی میان دو کشور تأکید کرد.

پزشکیان این اشتراکات را زمینه‌ساز گسترش مناسبات میان ایران و تاجیکستان دانست و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران، توسعه همکاری‌های همه‌جانبه با تاجیکستان را در اولویت سیاست خارجی خود قرار داده است.

وی تقویت روابط دو کشور را در راستای منافع متقابل، ثبات و امنیت منطقه و پاسداشت فرهنگ و ادبیات مشترک مورد تأکید قرار داد.