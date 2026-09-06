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کد خبر: ۳۳۷۴۸۴
تاریخ انتشار : ۱۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۵
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رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

اثبات استفاده آمریکا از تسلیحات هدایت‌شونده دقیق تولید شده توسط کمپانی ریتون در حمله به مراسم عروسی در کوهستک

بندرعباس- خبرنگار کیهان: 
رئیس کل دادگستری هرمزگان با انتشار اسناد و قطعات به‌ دست‌آمده از صحنه جنایت دشمن آمریکایی به یک مراسم عروسی در کوهستک اعلام کرد: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد، آمریکا از تسلیحات دقیق هدایت‌شونده استفاده کرده است.
در پی حمله ددمنشانه و تجاوز نظامی دشمن آمریکایی به یک مراسم عروسی در منطقه کوهستک شهرستان سیریک، رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان با حضور در محل وقوع حادثه، ضمن بررسی میدانی ابعاد این جنایت و دلجویی از خانواده‌های معظم شهدا و آسیب‌دیدگان، دستورات قضائی لازم را جهت مستندسازی دقیق، جمع‌آوری شواهد و پیگیری حقوقی و قضائی موضوع صادر کرد.   قهرمانی در ادامه با تأکید بر نتایج حاصل از این بررسی‌ها و ارزیابی برخی قطعات کشف شده از صحنه جنایت، خاطر نشان کرد: نوع باتری حرارتی نظامی(Thermal Battery) به کار رفته در مهمات و پرتابه‌های مورد استفاده دشمن حکایت از آن دارد که بخش استوانه‌ای کشف‌ شده متعلق به یک باتری حرارتی با ولتاژ بالا است و منحصراً در سامانه‌های هدایت پروازی موشک‌ها و بمب‌های هدایت دقیق آمریکای جنایتکار به‌کار می‌رود.  وی همچنین افزود: بر روی بدنه این قطعه، کد شناسه نظامی و دولتی CAGE Code: 96214 ثبت شده است که طبق پایگاه داده زنجیره تأمین دفاعی ایالات متحده (DLA)، منحصراً متعلق به کمپانی تسلیحاتی آمریکایی «ریتون» (Raytheon Missile Systems) می‌باشد و همچنین هشدارهای فنی حک‌شده روی بدنه دلالت بر حساسیت فوق‌العاده مدار فعال‌ساز پیروتکنیک و رسیدن دمای بدنه آن به ۴۵۰ درجه فارنهایت (۲۳۲ درجه سانتی‌گراد) در حین پرواز و اصابت دارد.  قهرمانی در ادامه بر پیگیری حقوقی این جنایت جنگی در مراجع بین‌المللی تأکید کرد و یادآور شد: حمله به تجمعات غیرنظامی و مراسم سنتی عروسی‌ نقض آشکار قواعد آمره حقوق بین‌الملل بشردوستانه و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو محسوب می‌شود و شواهد و قطعات به‌دست‌آمده از صحنه، سند غیرقابل‌انکاری از ماهیت سلاح‌های به‌ کار رفته و حامیان تسلیحاتی این اقدام تجاوزکارانه است. وی با اعلام اینکه تمامی این مدارک و مستندات فنی به‌صورت دقیق صورت‌جلسه شده است، گفت: پرونده حقوقی جامعی جهت تعقیب آمران و عاملان این جنایت جنگی و تأمین‌کنندگان سلاح‌های به‌کارگرفته شده در محاکم ذی‌صلاح داخلی و مراجع حقوقی و بین‌المللی تشکیل می‌شود و با جدیت و قاطعانه تا مجازات کامل و بازدارنده جنایتکاران توسط دستگاه قضائی دنبال خواهد شد.

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