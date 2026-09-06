سرپرست دفتر نمایندگی روزنامه کیهان در استان اصفهان تجلیل شد
اصفهان- خبرنگار کیهان:
در آیین نکوداشت نامداران فرهنگ و هنر استان اصفهان تحت عنوان «هفت بحر هنر» که به همت صندوق اعتباری هنر وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران با مشارکت و همراهی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان در بنای تاریخی چهلستون اصفهان برپا شد، از محمدعلی شاهعلی، سرپرست روزنامه کیهان در استان اصفهان با لوح سپاس وزیر تقدیر شد.
در این آیین باشکوه که معاون و مشاوران وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار و معاونان، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ایران و جمع کثیری از مدیران و چهرههای فرهنگی و هنری و نیز خانوادههای آنان حضور داشتند، از ۱۲۴ نامآور دیار فرهنگ و هنر استان اصفهان تجلیل به عمل آمد.
به گزارش خبرنگار ما، در بخشی از پیام سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به این آیین آمده است: از دیرباز خاک میهن اسلامی ایران مأمن هنرمندان و فرهنگروانی بوده است که با دستان توانمند خویش در طی قرون متمادی زمینه پویایی فرهنگ غنی و هنر فاخر ایرانی را فراهم آوردهاند و در حفظ میراث فرهنگی و ماندگاری هنر پرآوازه این مرزوبوم، بیادعا اهتمام ورزیدهاند.
در بخش دیگری از پیام وزیر خطاب به سرپرست روزنامه کیهان آمده است: به پاس ارج نهادن به تلاش و زحمات حضرتعالی در عرصه رسانه و مطبوعات این لوح با افتخار تقدیم حضور محترمتان میشود. آنچه این مراسم را از دیگر مراسمات معمول متمایز کرده بود، چند نکته وجود داشت، اینکه جایگاه نامآوران را در بلندای باغموزه چهلستون و در مقابل مدیران و مهمانان قرار داده بودند تا در طول مراسم که تا پاسی از شب به طول انجامید، مهمانان با چهره آنان آشنا گردند، نکته بعدی برای تجلیل معاونین وزیر و استاندار اصفهان به محض اعلام نام نامآور توسط مجری برنامه، نامآور به پا میایستاد و تجلیلکنندگان به طرف آنان میرفتند و از آنان با عکس و اهدای لوح قدردانی میکردند.