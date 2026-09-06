آثار جنایات جنگی دشمن در لامرد و لار باید مستندسازی و به عنوان سند تاریخی حفظ شود

شيراز- خبرنگار كيهان:

حسینعلی امیری، استاندار فارس در جلسه شورای حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان فارس، با بیان اینکه دفاع مقدس بخشی از تاریخ و هویت ملی ایران است، اظهار داشت: حفظ آثار و معاریف دفاع مقدس از این جهت اهمیت دارد که نسل‌های آینده بدانند این کشور چگونه در این دوران اداره شده و چه مسیری را برای حفظ استقلال و امنیت خود طی کرده است.

وی افزود: حفظ این میراث تنها به نگهداری آثار فیزیکی محدود نمی‌شود، بلکه شامل ثبت تاریخ، تولید آثار ادبی، شعرهای حماسی، تولیدات رسانه‌ای، فیلم، تئاتر، انیمیشن و سایر قالب‌های هنری متناسب با نیازهای روز جامعه است.

استاندار فارس با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در حفظ آثار دفاع مقدس دوم و سوم گفت: در بسیاری از کشورها، موزه‌ها و مراکز یادمان جنگ به عنوان بخشی از هویت تاریخی ملت‌ها حفظ شده‌اند و ما نیز با توجه به ماهیت دفاع مقدس ملت ایران، باید در این مسیر اهتمام بیشتری داشته باشیم.

امیری با اشاره به تغییر شرایط جنگ‌های اخیر، تصریح کرد: جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان ویژگی‌های متفاوتی نسبت به دفاع مقدس هشت‌ساله دارند؛ چراکه در این جنگ‌ها، کل کشور جبهه بوده است و لازم است برای حفظ آثار و معاریف این وقایع، برنامه‌ریزی متناسب با شرایط جدید انجام شود.

وی با اشاره به حملات دشمن به برخی مناطق استان فارس، اظهار داشت: در شهرستان‌های لامرد و لار آثاری برجای مانده که نیازمند توجه ویژه برای حفظ و مستندسازی است. در بازدید از این مناطق، آثار به‌جا مانده نشان می‌دهد از سلاح‌های کشتار جمعی استفاده شده که باید به عنوان سندی از جنایات جنگی دشمن ثبت و در مسیرهای حقوقی بین‌المللی نیز پیگیری شود.

امیری همچنین بر حفظ آثار به‌جامانده از حملات به ساختمان دادگستری لار تأکید کرد و گفت: عدالتخانه‌ها در همه جای دنیا از حرمت و جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و آثار این حمله نیز باید با هماهنگی دستگاه قضائی حفظ و برای آیندگان ثبت شود.

وی با اشاره به در پیش بودن هفته دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: برنامه‌های این مناسبت در سال جاری باید با توجه به شرایط جدید و تجربه جنگ‌های اخیر، متفاوت از سال‌های گذشته طراحی شود و ابعاد تازه دفاع مقدس برای جامعه تبیین شود.

استاندار فارس با تأکید بر نقش رسانه‌ها در انتقال مفاهیم دفاع مقدس گفت: صدا و سیما، رسانه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی باید با بهره‌گیری از قالب‌های متنوع، تولید محتوای اثرگذار و متناسب با نسل جدید را در دستور کار قرار

دهند.

امیری همچنین بر ضرورت توجه به شهرستان‌ها و ظرفیت‌های مردمی در برنامه‌های هفته دفاع مقدس تأکید کرد و خواستار استفاده از ظرفیت محلات، مواکب و مجموعه‌های مردمی در اجرای برنامه‌های این هفته شد.

سردار سعید کوشکی رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس فارس نیز در این نشست که با حضور سید احمد احمدی‌زاده معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری، محسن پاپری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، امیر رئوف مدیرکل صدا و سیمای مرکز فارس، سید علاءالدین کراماتی فرماندار شیراز برگزار شد، گزارشی از برنامه‌های تدوین شده برای هفته دفاع مقدس استان ارائه داد. در این جلسه همچنین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، ایجاد موزه و یادمان شهدای لار و لامرد و برگزاری رویدادهای شاخص در شهرستان‌های استان علاوه ‌بر شیراز به تصویب رسید.