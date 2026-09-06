بیش از ۱۳ هزار سند روستایی یزد در دولت چهاردهم صادر شد

یزد- خبرنگار کیهان:

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد از صدور

۱۳ هزار و ۶۱۴ برگ سند مالکیت روستایی از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون خبر داد و این دستاورد را گامی بلند در راستای تثبیت مالکیت و توسعه عدالت قضائی در مناطق کمتر برخوردار استان دانست.

مهدی اقبال با تشریح جزئیات اقدامات اخیر در حوزه مستندسازی و حدنگاری (کاداستر) اظهار کرد: در این بازه زمانی، اقدامات گسترده‌ای با رویکرد جهادی در حوزه تثبیت مالکیت، ساماندهی بافت‌های روستایی و تعویض اسناد دفترچه‌ای قدیمی به اسناد تک‌برگی هوشمند انجام شده است.

وی افزود: این عملیات نه تنها منجر به کاهش پرونده‌های ورودی به محاکم قضائی با موضوع اختلافات ملکی شده، بلکه به دلیل کسب رتبه برتر کشوری در این حوزه، یزد را به الگویی موفق در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: نقش این اسناد در اقتصاد روستایی غیرقابل انکار است؛ چرا که سند مالکیت، هویت اقتصادی ملک محسوب شده و امکان دریافت تسهیلات بانکی، مشارکت در طرح‌های تولیدی و گردشگری روستایی را برای ساکنان این مناطق تسهیل می‌کند.

عضو شورای قضائی یزد همچنین با اشاره به آمار شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، از صدور یک هزار و ۱۳۰ جلد سند مالکیت شهری در این مناطق خبر داد.

اقبال تأکید کرد: مستندسازی حدنگاری اراضی شهری و روستایی، زیربنای اصلی توسعه پایدار است و با تثبیت این مالکیت‌ها، از هرگونه تجاوز به اراضی ملی و دولتی نیز جلوگیری به عمل می‌آید.