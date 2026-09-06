عملیات اجرائی آزادراه «حرم تا حرم» در خراسان رضوی آغاز شد

مشهد- خبرنگار کیهان‌:

عملیات اجرائی طرح ملی آزادراه «حرم تا حرم» از سمت مشهد، طی مراسمی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، استاندار خراسان رضوی و چندین نماینده مجلس با تأکید بر اتصال مسیرهای حمل‌ونقل استان به مرزهای شرقی و تکمیل کریدور شرق به غرب کشور آغاز شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در این مراسم گفت: آزادراه حرم تا حرم متعلق به خراسان رضوی نیست، بلکه مطالبه ملی است و ۹۰ میلیون نفر از مردم ایران که زائر امام رضا(ع) هستند، انتظار دارند این مسیر برای زیارت بدون دغدغه و نگرانی تکمیل شود. هوشنگ بازوبند اظهار کرد: با وجود مشکلات و شرایط دشوار دولت چهاردهم، هم‌اکنون حدود هفت‌هزار و ۸۰۰ کیلومتر آزادراه، سه‌هزار و ۶۰۰ کیلومتر پروژه ریلی و ۸۰۰ کیلومتر آزادراه نیز با مشارکت بخش خصوصی در حال اجراست که نشان‌دهنده تداوم فعالیت‌های عمرانی کشور است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ و نقل کشور با اشاره به مسیر آزادراه حرم تا حرم افزود: کریدوری که آزادراه حرم تا حرم در آن قرار دارد، بخشی از مسیر حدود ۲۵ هزار کیلومتری است که از توکیو در ژاپن آغاز می‌شود، از ۱۴ کشور عبور می‌کند و به اروپا می‌رسد. وی ادامه داد: حدود ۲ هزار کیلومتر از این کریدور در جمهوری اسلامی ایران قرار دارد که از سرخس آغاز می‌شود و به مرزهای غربی کشور از جمله بازرگان، تمرچین، خسروی و مهران متصل می‌شود.

بازوبند اضافه کرد: این کریدور شرق به غرب یکی از اولویت‌دارترین کریدورهای کشور است و در مسیر بزرگراهی آسیا قرار دارد و تنها کریدور شرقی کشور است که می‌تواند چهار مرز کشور را به یکدیگر متصل کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: زیرساخت‌های شرق کشور نسبت به غرب وضع مطلوبی ندارد و تجربه جنگ اخیر نیز نشان داد که اگر زیرساخت‌های شرق کشور قوی‌تر بود، شاید آسیب‌های کمتری به کشور وارد می‌شد. وی افزود: در همین راستا گزارشی درباره زیرساخت‌های شرق کشور تهیه و مقرر شده است این موضوع به سران سه قوه منعکس شود تا برای تقویت زیرساخت‌های این منطقه تصمیم‌گیری شود. بازوبند درباره وضعیت سرمایه‌گذاری در آزادراه حرم تا حرم گفت: سالانه حدود سه‌هزار میلیارد تومان در این کریدور سرمایه‌گذاری می‌شود که بخشی از آن توسط سرمایه‌گذاران و بخشی توسط مجموعه‌های دولتی و اجرائی تأمین می‌شود.

به گفته وی، با احتساب مطالبات سرمایه‌گذاران، سالانه حدود چهار هزار میلیارد تومان در این پروژه سرمایه‌گذاری می‌شود. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پنج نشست شرایطی را بررسی کرده است تا قرارگاه سازندگی و سایر سرمایه‌گذاران با سهولت بیشتری وارد اجرای این پروژه شوند و آغاز عملیات اجرائی می‌تواند نقطه عطفی در روند اجرای آزادراه حرم تا حرم باشد.

استاندار خراسان رضوی نیز در این آیین گفت: آزادراه‌ها و بزرگراه‌های کشور نباید به مرز ختم شوند، بلکه مرز نقطه شروع اتصال به کشورهای پیرامونی است و در چارچوب آمایش سرزمینی باید توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شرق کشور با جدیت دنبال شود. غلامحسین مظفری با اشاره به اهمیت آمایش سرزمینی افزود: در روزهای ابتدائی مجلس هفتم، موضوع آمایش سرزمینی را به عنوان یکی از مسائل اساسی کشور مطرح کردم و امروز نیز معتقدم اتصال شمال به جنوب باید از زاهدان تا یونسی تکمیل شود. وی اظهار کرد: اهمیت این کریدور از کریدور شرق به غرب کمتر نیست و با توجه بموقعیت ژئوپلیتیکی ایران، اتصال مسیرهای حمل‌ونقلی کشور به مرزهای شرقی از جمله دوغارون، لطف‌آباد و سرخس در شرایط فعلی، بسیار ضروری به نظر می‌رسد. استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در مرز دوغارون روزانه حدود یک‌هزار و ۹۰۰ کامیون برای عبور به این مرز می‌رسند. همچنین مسیر لطف‌آباد که از مسیر سرولایت به سمت سبزوار و غرب کشور امتداد پیدا می‌کند و مسیر سرخس نیز نیازمند توسعه و تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی هستند. وی بیان کرد: کم‌توجهی به بحث آمایش سرزمینی در دوران جنگ تجربه بسیار سختی برای کشور ایجاد کرد و به دلیل اینکه به آن عمل نشده بود، آسیب‌های زیادی متوجه کشور شد. به گفته وی‌، خراسان رضوی و شرق کشور به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و راهبردی خود، از ظرفیت ویژه‌ای برخوردارند و باید در برنامه‌ریزی‌های زیرساختی مورد توجه قرار گیرند. استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: در حوزه حمل‌ونقل باید پروژه‌ها از نقاطی آغاز شوند که بهره‌وری بیشتری دارند؛ زیرا وقتی منابع محدود است، باید با اولویت‌بندی صحیح، بهره‌وری منابع را افزایش داد.

وی افزود: اقدام امروز در آغاز عملیات اجرائی آزادراه حرم تا حرم، باید نقطه آغاز استفاده از ظرفیت‌های موجود برای توسعه زیرساخت‌های شرق کشور باشد. این موضوع نیازمند همراهی دولت، مجلس و مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و توجه به اولویت‌بندی پروژه‌ها در چارچوب آمایش سرزمینی است.

مظفری با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه راه‌آهن در خراسان رضوی ادامه داد: موضوع راه‌آهن و زیرساخت‌های حمل‌ونقلی از جمله محورهای مورد پیگیری در سفر پیش‌روی چین نیز خواهد بود و تلاش می‌کنیم از ظرفیت سرمایه‌گذاران و شرکت‌های مختلف برای پیشبرد این طرح‌ها استفاده شود.

وی با تاکید بر فضای همدلی و هم‌افزایی میان مجموعه‌های حاکمیتی استان اظهار کرد: در خراسان رضوی میان سیستم اجرائی استان، نمایندگان مجلس و سایر ارکان حاکمیتی، فضای همراهی و همدلی خوبی وجود دارد و هدف مشترک همه مجموعه‌ها خدمت به مردم است.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) نیز در این مراسم گفت: این قرارگاه سرمایه‌گذار صرف نیست و مأموریت اصلی آن اجرای پروژه‌های بزرگ و دشواری است که ممکن است دیگران امکان اجرای آنها را نداشته باشند. سردار عبدالرضا عابد افزود: البته هر جا ظرفیت سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد، قرارگاه نیز می‌تواند برای منافع مردم در این زمینه ورود کند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر نیز حدود پنج هزار پیمانکار بخش خصوصی در پروژه‌های قرارگاه فعالیت می‌کنند و حدود ۱۵۰ هزار نفر به صورت مستقیم در این مجموعه‌ها مشغول خدمت هستند. فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا ادامه داد: در شرایطی که دشمن بخش انرژی کشور را هدف قرار داده بود، قرارگاه در کنار دولت در حوزه‌های مختلف وارد عمل شد. در هفته گذشته بزرگ‌ترین نیروگاه کشور در دالاهو استان کرمانشاه با ظرفیت ۹۱۰ مگاوات و از کلاس F به بهره‌برداری رسید و قرارگاه در این پروژه نیز سرمایه‌گذاری کرده است. وی بیان کرد: در بخش تأمین سوخت نیز پس از حمله به پالایشگاه شهر ری و آسیب به مخازن و زیرساخت‌های آن، متخصصان قرارگاه با همکاری در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای بازسازی و بهینه‌سازی این مجموعه اقدام کردند و ظرفیت تولید آن را به شرایط مورد انتظار بازگرداندند. عابد گفت: همچنین یک پالایشگاه دیگر نیز در دست احداث است که تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد و می‌تواند روزانه حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون لیتر بنزین تولید کند.

وی افزود: قرارگاه در حوزه حمل‌ونقل تاکنون یک‌هزار و ۷۵ کیلومتر آزادراه احداث کرده و پروژه‌های آزادراهی دیگری نیز در دست ساخت دارد. به گفته وی همچنین بیش از چهار هزار و ۸۰۰ کیلومتر راه‌آهن در کشور احداث کرده و حدود ۳۳۰ کیلومتر خط مترو در کلان‌شهرها نیز توسط قرارگاه اجرا شده یا در حال تکمیل است. وی بیان کرد: پروژه راه‌آهن چابهار ـ زاهدان نیز با پشتیبانی وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است و بندر شهید بهشتی چابهار که احداث آن نیز توسط قرارگاه انجام شده، امکان جابه‌جایی حدود هشت میلیون تن کالا را فراهم می‌کند و نقش مهمی در اتصال شرق کشور به مرکز خواهد داشت. فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) درباره آزادراه حرم تا حرم نیز گفت: اجرای این پروژه با هدف خدمت به مردم، زائران امام رضا(ع) و تحقق مطالبه رهبر شهید دنبال می‌شود و قرارگاه با وجود مسائل مربوط به تأمین منابع، اجرای آن را پذیرفته است.