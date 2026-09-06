همدان- خبرنگار کیهان:

رسانه‌های مطالبه‌گر استان همدان طی بیانیه‌ای ضمن تأکید بر اینکه مطالبه‌گری خود را از سر دلسوزی برای فرهنگ، خانواده و آینده اجتماعی استان دنبال می‌کنند، اعلام کردند: در برابر ناهنجاری‌ها و بی‌عفتی‌های هدفمند دشمن سکوت نخواهند کرد.

در این بیانیه که خطاب به نماینده ولی فقیه در استان و استاندار همدان نوشته شده، آمده است: آنچه امروز در فضای عمومی و خیابان‌های شهر همدان مشاهده می‌شود، نگرانی جدی جمعی از مردم و خانواده‌های این دیار را به دنبال داشته است. حال‌وهوای برخی فضاهای عمومی جامعه، در مواردی با معیارهای پذیرفته‌شده فرهنگی، اخلاقی و اسلامی فاصله گرفته است؛ مسئله‌ای که نمی‌توان در برابر آن بی‌تفاوت

بود.

در ادامه با طرح چند سؤال اساسی از مسئولان ارشد استان، بی‌تفاوتی نسبت به قانون را گوشزد و تصریح شده است: چرا با وجود تصریح قانون بر وظایف دستگاه‌های مختلف، آثار ملموس و نتیجه‌بخش اقدامات دستگاه‌های مسئول در سطح جامعه دیده نمی‌شود؟ آیا دستگاه‌های متولی اجرای قانون عفاف و حجاب، وظایف خود را به‌صورت مستمر و میدانی رصد می‌کنند؟ آیا تاکنون وضعیت ورزش‌های صبحگاهی و فضاهای ورزشی عمومی مورد بررسی جدی قرار گرفته است؟ آیا تورهای گردشگری و برنامه‌های مرتبط با گردشگری به‌صورت دقیق و مسئولانه رصد می‌شوند؟ آیا آرایشگاه‌های زنانه و مراکز مشابه، در چارچوب قانون و بازرسی‌های قانونی، به‌طور مستمر مورد نظارت قرار می‌گیرند؟ آیا تالارهای پذیرایی، مراکز برگزاری مراسم و اماکن عمومی از حیث رعایت ضوابط قانونی و فرهنگی مورد پایش قرار دارند؟ و مهم‌تر از همه، آیا مسئولان ذی‌ربط، بدون تشریفات و فاصله اداری، در خیابان‌ها و فضاهای عمومی شهر حضور پیدا می‌کنند تا واقعیت اجتماعی را آن‌گونه که مردم می‌بینند، مشاهده کنند؟

در این بیانیه پیگیری رعایت عفت عمومی را جز وظایف دستگاه‌ها دانسته و اظهار کرده است: قانون نباید صرفاً روی کاغذ باقی بماند. اگر برای دستگاه‌های مختلف وظایفی تعیین شده است، مردم حق دارند نتیجه اجرای آن را در میدان و در زندگی روزمره خود مشاهده کنند. مسئولیت حفظ سلامت اخلاقی و فرهنگی جامعه، مسئولیتی مشترک اما برای متولیان قانونی، تکلیفی مشخص و قابل مطالبه است. امروز از شما مسئولان محترم می‌خواهیم، با استفاده از ظرفیت قانونی دستگاه‌های متولی، نظارت میدانی، هماهنگی بین دستگاهی، مطالبه‌گری از مدیران و گزارش‌دهی شفاف به مردم را در این حوزه جدی‌تر از گذشته دنبال کنید.