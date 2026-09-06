شیراز- خبرنگار كيهان:

آیت‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام‌جمعه شیراز، در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به زورگویی‌ها و زیاده‌خواهی‌های مداوم آمریکا علیه ایران اسلامی تأکید کرد که سازش‌کاری به هیچ‌وجه پذیرفته نیست؛ گرچه دیپلماسی باید همواره پابرجا باشد، اما سازشکاری هرگز.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با محکوم‌کردن حمله به مراسم عروسی در منطقه کوهستک و سیریک که به شهادت پنج نفر انجامید، گفت: در برابر کسی که تعدی می‌کند، باید پاسخی داد که دیگر جرئت تکرار آن را نداشته باشد و راهی جز این وجود ندارد.

امام جمعه شیراز ضمن تقدیر از پیشرفت‌های پدافند هوائی کشور و ساقط ‌شدن ده‌ها پهپاد متجاوز، از نیروهای مسلح خواست در برابر مظلومیت مردم کوتاه نیایند و خانه ظالمان را بر سرشان ویران کنند.

دژکام در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از گران‌فروشی و تخلفات اقتصادی در شرایط جنگی، گفت: در شرایط فشار اقتصادی بر مردم، نباید عده‌ای با سودجویی و تخلف، بار معیشتی مردم را سنگین‌تر کنند.

وی با هشدار به کسانی که با گران‌فروشی و کم‌فروشی بار مردم را اضافه می‌کنند، آنان را «شریک ترامپ» در ظلم به ملت ایران خواند و از دستگاه‌های نظارتی خواست با جدیت با مفسدان اقتصادی برخورد کنند.

دژكام همچنین بر ضرورت پرهیز از اشاعه فساد و بی‌عفتی در جامعه تأکید کرد و از مردم خواست با اتحاد، استقامت و توکل به خداوند در برابر دشمن بایستند.