گاردین: ناتو آماده جنگ با روسیه نیست؛ همه اعضاء نگرانند
روزنامه انگلیسی نوشته است که اعضای ناتو از جنگ احتمالی با روسیه نگرانند چرا که برای یک مواجهه طولانی هیچ آمادگی ندارند.
در میانه تشدید جنگ اوکراین طی ماههای گذشته یک نگرانی قدیمی هم دوباره به سراغ کشورهای اروپایی آمده است. برخی سازمانهای اطلاعاتی غربی مدعیاند که روسیه در حال آمادهسازی شرایط برای حمله به یکی از کشورهای اروپایی عضو ناتو تا قبل از 2030 میلادی است. برخی گزارشها نیز حاکی است روسیه برای محکزدن میزان جدیت ناتو و اصل 5 معروف این ائتلاف که بر ضرورت دفاع جمعی تأکید دارد، ممکن است حملهای محدود را حتی زودتر از 2030 به یکی از اعضای ناتو انجام دهد. حالا در این شرایط روزنامه گاردین از نگرانی عمده برنامهریزان ناتو نسبت به سناریوی یک جنگ طولانیمدت اروپایی با روسیه پرده برداشته و نوشته است؛ منابع معتقدند کشورهای عضو اتحادیه اروپا آمادگی لازم برای عملیاتهای نظامی گسترده را ندارند. به گزارش تسنیم این روزنامه به نقل از منابع آگاه نوشت که کارشناسان نظامی ناتو در کنفرانسی پیرامون آینده هماهنگیهای نظامی اروپا، مقامات این اتحادیه را متقاعد کردهاند که باید در چارچوب آمادگی برای رویارویی احتمالی، حملات اطلاعاتی علیه روسیه را تشدید کنند. به نوشته گاردین، این «بدبینی نظامی» ناشی از عواملی چون صعود جریانهای راستگرا در اروپا، کاهش تعهدات آمریکا نسبت به نیروهای اروپایی و همچنین دشواری اقناع رأیدهندگان برای کاهش هزینههای اجتماعی جهت تأمین بودجههای دفاعی در میانه رکود اقتصادی، تورم بالا و پیامدهای قطع وابستگی به گاز ارزان روسیه است.
سازنده اما دشوار!
گزارشها از جنگ اوکراین هم از تداوم رایزنیها ویتکاف و کوشنر در مسکو و کییف حکایت دارد. روز شنبه فرستادگان ویژه ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با پوتین در مسکو دیدار کردند؛ مذاکراتی که طرف روسی آن را سازنده اما دشوار خواند. البته رویترز در گزارشی درباره این دیدار سهساعته از قول منابع آگاه نوشته است: پیشرفت چشمگیری در مسیر حلوفصل جنگ منجر در این دیدار حاصل نشده است. دیروز هم هیئت آمریکایی راهی کییف شد تا درباره طرح ترامپ برای پایان جنگ با زلنسکی مذاکره کند. البته زلنسکی پیش از استقبال از هیئت آمریکایی اعلام کرد که نیروهای روسی به هیئت آمریکایی اجازه ورود با هواپیما را ندادند، با اینکه فرودگاههای اوکراین آماده استقبال از آنها بودند. زلنسکی پیش از ورود هیئت آمریکایی، اعلام کرد اوکراین خواهان پایان جنگ است و پیشنهادهای خود را برای مذاکرات آماده کرده است. او تأکید کرد که دستیابی به تضمینهای امنیتی و برقراری صلحی «شایسته» پس از جنگ برای کییف ضروری است. به نوشته رویترز، ترامپ روز جمعه از ارائه یک پیشنهاد جدید آمریکا برای پایان جنگ خبر داده بود، اما جزئیات این پیشنهاد را اعلام نکرد.همزمان، یک منبع آگاه اعلام کرد مشاوران امنیت ملی بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز روز یکشنبه در کییف حضور داشتهاند، هرچند مشخص نیست در چه دیدارهایی شرکت خواهند کرد. به نوشته رویترز، با وجود تلاشهای دیپلماتیک، اختلافات اساسی میان روسیه و اوکراین همچنان پابرجاست. آینده منطقه دونباس یکی از مهمترین مسائل مورد اختلاف است؛ روسیه خواستار خروج نیروهای اوکراینی از بخشهایی از این منطقه است، در حالی که کییف با این درخواست مخالفت کرده است. اوکراین همچنین بر دریافت تضمینهای امنیتی قدرتمند از آمریکا و کشورهای اروپایی تأکید دارد تا از حمله احتمالی دوباره روسیه جلوگیری شود.