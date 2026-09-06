آغاز شمارش معکوس برای تسلط انقلابیون یمن بر تعز و ساحل غربی
سرویس خارجی-
منابع یمنی از ضربات سنگین ارتش یمن به مزدوران سعودی در تعز و ساحل غربی خبر داده و برخی گزارشها نیز از آغاز شمارش معکوس تسلط کامل ارتش یمن بر تعز و ساحل غربی خبر میدهند.
یمن این روزها شرایط حساسی را سپری میکند. در حالی که ارتش این کشور در تنگه بابالمندب عرصه را بر دشمن آمریکایی و صهیونیستی تنگ کرده است، مزدوران سعودی با حمایتی از که از عربستان گرفتهاند تحرکات خود را در منطقه تعز و الحدیده گسترش دادهاند تا بلکه با تقسیم قدرت ارتش یمن تمرکز آنها را روی بابالمندب کم کرده و این آبراه مهم بینالمللی را باز کنند. اما گزارشها حاکی است جنگ مغلوبه شده و مزدوران سعودی تلفات گستردهای را متحمل شدهاند.
منابع یمنی میگویند که نیروهای وابسته به صنعاء (ارتش یمن) خود را برای آغاز یک عملیات نظامی گسترده جهت کنترل استان تعز، از جمله منطقه استراتژیک المخا، آماده میکنند. به گفته این منابع، ارتش یمن در حال پیشروی به سمت منطقه «البیرین» در جنوب تعز است؛ این منطقه شاهراه اصلی اتصال تعز به عدن در جنوب یمن محسوب میشود و تسلط بر آن میتواند خطوط تدارکاتی و مسیر ارسال نیروهای کمکی مزدوران سعودی به تعز را قطع کند. طبق این گزارش، هدف این عملیات فراتر از تعز است و شامل تصرف تمامی مناطق باقیمانده در ساحل غربی استان الحدیده نیز میشود. در جبهه ساحل غربی منابع یمنی همچنین از درگیریهای شدید در جبهه «حیس» در جنوب استان الحدیده گزارش میدهند.
تلفات سنگین مزدوران سعودی
گزارشها حاکی است در پی تشدید درگیریها در جبهههای غرب تعز و ساحل غربی در روز شنبه، نیروهای وابسته به ائتلاف سعودی متحمل خسارات جانی و مادی سنگینی شدند. براساس گزارش منابع میدانی، شمار کشتههای شبهنظامی وابسته به عربستان سعودی در پی حملات موشکی و کمینهای نیروهای ارتش یمن، تنها طی روز شنبه به بیش از 105 نفر رسیده است. این حملات که در غرب و جنوب تعز و جنوب الحدیده (ساحل غربی) صورت گرفته، دهها مجروح در صفوف مزدوران سعودی به همراه داشته است. شبهنظامیان وابسته به سعودی نیز کشتهشدن تعداد زیادی از عناصر خود را در جریان نبرد با نیروهای یمنی در جبهههای تعز تأیید کردند.
به گزارش تسنیم، منابع خبری گزارش دادند که نیروهای مسلح یمن دیروز همچنین با هدف بستن مسیرهای تدارکاتی باقیمانده، مناطق «المکازمه» و «العکاد» را به کنترل خود درآوردند، این عملیات در حالی صورت میگیرد که محاصره شهر تعز پیش از آغاز عملیات آزادسازی نهایی و اخراج شبهنظامیان سعودی از این شهر ادامه دارد. در پی تسلط ارتش و انصارالله یمن بر مناطق وسیعی در استان تعز و پیشروی به سمت بندر المخا، شبکه العربیه از انتقال گسترده نیرو توسط دولت وابسته به ریاض به این استان خبر داده است. براساس گزارشها، در پیشرویهای ارتش یمن، دهها مزدور سعودی از جمله فرماندهان ردهاول کشته شدند و شماری نیز به همراه خانوادههای خود پا به فرار گذاشتند. منابع یمنی بامداد دیروز (یکشنبه) همچنین از شلیک حداقل 5 موشک به سمت مواضع عناصر وابسته به ریاض در شهر تعز و بندر المخا خبر دادند. گفته میشود در این حملات همزمان از چندین فروند پهپاد نیز استفاده شده است. بندر المخا از اصلیترین معابر ورود سلاح و تجهیزات برای مزدوران سعودی از سوی دولت ریاض بهشمار میرود که در هفتههای اخیر بارها هدف حملات موشکی و پهپادی ارتش و انصارالله یمن قرار گرفته است.
تسلط بر یک منطقه راهبردی
نیروهای مسلح یمن همچنین دیروز پس از درگیریهای شدید با شبهنظامیان وابسته به عربستان سعودی، منطقه «الکدحة» در تعز (جنوب یمن) را تحت کنترل خود درآورده و آنها را از این منطقه استراتژیک بیرون کردند. طی دو روز گذشته، درگیریهای شدیدی میان نیروهای مسلح یمن و شبهنظامیان وابسته به عربستان در محور الکدحه در غرب استان تعز رخ داد که عمدتاً با تبادل آتش توپخانه و استفاده از سلاحهای سبک و نیمهسنگین همراه بود. این تحولات در حالی رخ داده است که درگیریها در جبهههای غربی استان تعز و منطقه ساحل غربی یمن ادامه دارد.
تارومار شدن مزدوران وابسته به امارات
اما در حالی که گزارشها از تشدید درگیریها در استان الحدیده و استان تعز حکایت دارد، برخی رسانهها نیز از تارومار شدن شبهنظامیان «العمالقه» خبر میدهند. شبهنظامیانی که وابسته به گروه منحلشده «شورای انتقالی جنوب» هستند و بیش از ریاض خود را وامدار امارات میدانند. در این راستا منابع یمنی از کشتهشدن حداقل ۳۳ نفر از شبهنظامیان «العمالقه» (همسو با امارات) در حملات نیروهای ارتش و انصارالله یمن در استانهای الحدیده و تعز در روز شنبه خبر دادهاند.
به گزارش فارس «محمد سیف المحولی»، فرمانده یک گروه واکنش سریع در گروه نظامی «العمالقه»، جزو کشتهشدگان است. نکته قابلتوجه اینکه این شبهنظامیان تا چند ماه پیش با دولت عدن و ارتش سعودی برای جدایی جنوب یمن و تشکیل کشور مستقل «یمن جنوبی» در جنگ و درگیری بودند، اما پس از تهدید شدید ریاض علیه ابوظبی و انحلال گروه تجزیهطلب «شورای انتقالی جنوب» اکنون در قالب مزدور برای دولت عدن میجنگند. در این راستا در حالی که ارتش و انصارالله یمن در اوج یکپارچگی و با روحیه بالا در مناطق درگیری مستقر شدهاند، جبهه ائتلاف سعودی دچار دودستگی شدید شده است. تا جایی که یکدیگر را به خیانت متهم میکنند. این میان «صالح ابوعوذل»، روزنامهنگار وابسته به جریان جداییطلب جنوب یمن، فاش کرد که حدود ۱۰۰ نفر از نیروهای جنوب در جریان نبردهای دو روز اخیر در ساحل غربی یمن کشته شدهاند. ابوعوذل، نوشت که نیروهای جنوب درگیر جنگی شدهاند که به گفته او، عربستان آن را به راه انداخته و مردم جنوب «نه در آن نقشی دارند و نه منفعتی».
وبگاه خبری «الخبر الیمنی» هم گزارش داد که یک جنگنده سعودی روز شنبه مواضع نیروهای «العمالقه» را در استان تعز بمباران کرده است. طبق این گزارش، دهها تن از مزدوران وابسته به ریاض در این حمله کشته و زخمی شدهاند. این رویداد در حالی است که بسیاری از نویسندگان و کاربران استانهای جنوبی یمن از اینکه نیروهای «العمالقه» از سوی دولت سعودی برای جنگ به استان تعز اعزام شدهاند، عصبانی هستند. به گفته کارشناسان به نظر میرسد بمباران مواضع العمالقه میتواند بر آتش چنددستگی در میان عناصر وابسته به ریاض در استان تعز افزوده و کار نیروهای ارتش و انصارالله یمن برای پیشروی را آسانتر کند. در مجموع در شرایطی که جبهه مقابل در دودستگی و چنددستگی به سر میبرد و یکدیگر را به خیانت متهم میکنند، نیروهای ارتش و انصارالله علیرغم پوشش هوایی طرف مقابل و تجهیزات و سلاحهای پیشرفته آنها، توانستهاند پیشروی خوبی به سمت بندر المخا داشته باشند؛ بندری که در صورت آزادی، کنترل نیروهای ارتش و انصارالله بر بابالمندب را مهیا خواهد
کرد.