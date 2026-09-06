رژیم صهیونیستی در ادامه توحش خود علیه مردم لبنان، مناطق غیرنظامی و یک بیمارستان را در این کشور بمباران کرد. ساختمان وزارت دارایی لبنان نیز هدف قرار گرفت.

ارتش رژیم صهیونیستی با چراغ سبز آمریکا و سکوت جامعه جهانی، اقدام به بمباران بیمارستان «غندور» در نبطیه در جنوب لبنان کرده و این مرکز درمانی را به‌طور کامل با خاک یکسان کرد. هم‌زمان، ساختمان وزارت دارایی لبنان در شهر نبطیه نیز طی موج اخیر حملات صهیونیست‌ها به‌شدت آسیب دید. منابع محلی می‌گویند این حملات دست‌کم ۴ شهید و ۲۰ زخمی بر جای گذاشته است. وزارت بهداشت لبنان ویرانی بیمارستان غندور را نقض آشکار قوانین بین‌المللی در حفاظت از زیرساخت‌های درمانی تحت قوانین بین‌المللی بشردوستانه توصیف کرد.

رژیم صهیونیستی با تأیید انجام این حمله، مدعی شد این ساختمان دیگر به عنوان مرکز درمانی فعال نبوده و حزب‌الله از آن به عنوان مرکز فرماندهی استفاده می‌کرده است. ادعای رژیم صهیونیستی در حالی مطرح می‌شود که هیچ منبع مستقلی این ادعا را تأیید نکرده است. همچنین وزارت بهداشت لبنان می‌گوید بیمارستان غندور نقش کلیدی در ارائه خدمات درمانی به ساکنان و نیز اسکان آوارگان داشته است. انفعال دولت لبنان در برابر تجاوزات پیاپی صهیونیست‌ها، حملات روز یکشنبه محدود به مراکز درمانی نبود. ساختمان وزارت دارایی لبنان در شهر نبطیه دیگر هدف حملات اخیر بود که به‌شدت مورد آسیب قرار گرفت. وزارت دارایی لبنان اعلام کرد برای حفظ اسناد و مدارک و تداوم کار تدابیر لازم را اتخاذ کرده است، اما خسارت وارده طی بمباران اخیر میلیون‌ها دلار برآورد شده است.

این حمله تنها چند روز پس از حمله به مرکز امنیت دولتی لبنان رخ داد که تلفات جانی نیز به همراه داشت. ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، حملات صهیونیست‌ها را یک الگوی پایدار توصیف کرد که فراتر از اهداف نظامی ادعایی، به نهادهای کاملاً غیرنظامی دولتی و مراکز درمانی گسترش یافته است. در این میان، نقد جدی متوجه دولت لبنان است. دولت لبنان با وجود حملات گسترده صهیونیست‌ها، همچنان به تعهد خود برای حفظ حاکمیت، ثبات در جنوب و ایمنی شهروندان تأکید می‌کند، اما در عمل اقدامی برای انجام این تعهدات نمی‌کند. نکته مهم اینکه، دولت لبنان نه‌تنها نتوانسته است از حملات رژیم اسرائیل جلوگیری کند، بلکه مانع از پاسخ جامع حزب‌الله به توحش صهیونیست‌ها می‌شود. عون در واکنش به حملات، از آمریکا و جامعه بین‌المللی خواسته است که فوراً برای توقف این حملات اقدام کنند. این رویکرد التماسی، در شرایطی که آمریکا خود به عنوان میانجی‌گر صلح ادعایی میان لبنان و رژیم صهیونیستی، آشکارا جانب تل‌آویو را می‌گیرد، نشان‌دهنده ضعف راهبردی و انفعال دولت لبنان است. منطقه جنوب لبنان اکنون به میدان نبردی فرسایشی تبدیل شده است که در آن رژیم اسرائیل با اتکا به حملات هوایی، هر بهانه‌ای را برای تضعیف لبنان غنیمت می‌شمارد. از مارس ۲۰۲۶ (اسفندماه) حملات صهیونیست‌ها به ۱۷ بیمارستان در سراسر لبنان آسیب رسانده و سه بیمارستان را از مدار ارائه خدمات خارج کرده است.