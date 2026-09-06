یک هشدار ایران کافی بود سوخترسانهای آمریکا از بلغارستان خارج شوند
سرویس خارجی-
الجزیره طی گزارشی اعلام کرد یک هشدار ایران به کشور بلغارستان کافی بود تا دولت این کشور از ترس واکنش عملی ایران، سوخترسانههای آمریکایی را مجبور به ترک خاک خود کند.
بسیاری از ظرفیتهای قدرت ایران در جنگ اخیر شکوفا شد و جهان چهره جدیدی از «ایران قدرتمند» را دید. اخیراً «رابرت کاگان»، تحلیلگر و مورخ برجسته سیاست خارجی آمریکا و از تأثیرگذارترین چهره های نومحافظهکار آمریکا در مقاله مهمی که نشریه آتلانتیک آن را منتشر کرد، نوشته بود: «سالها، ایران با موازنه قوایی در خاورمیانه مواجه بود که به زیان آن سنگینی میکرد. منطقه نیز تحت سلطه یک ابرقدرت متخاصم آمریکایی بود اما امروز ایران در شرایطی کاملاً متفاوت قرار دارد. این کشور مستقیماً با ابرقدرت آمریکا و اسرائیل رویارو شده، در برابر حملات سنگین آنها با پیشرفتهترین تسلیحاتشان مقاومت کرده است. از این پس، قدرت مسلط در منطقه ایران خواهد بود، نه آمریکا و نه اسرائیل. کشورهای همسایه همین حالا نیز در حال تطبیق خود با این واقعیت جدید هستند. قدرتهای دورتر نیز چنین خواهند کرد. جهان سالها با ایرانی مواجه بوده که محدود شده بود. اکنون خواهد دید ایرانِ رهاشده از این محدودیتها چه شکلی خواهد داشت.»
به گفته وی «جهان دههها نگران این بوده است که ایران در صورت دستیابی به سلاح هستهای چه خواهد کرد. اما اکنون باید بیش از آن نگران چیزی بسیار مهمتر باشد: ایرانی که آمریکا را شکست داده، دیگر از حمله آمریکا هراسی ندارد و کنترل دسترسی به خلیجفارس را در اختیار گرفته است. سلاح هستهای بهتنهایی هرگز نمیتوانست چنین قدرتی را در اختیار ایران قرار دهد. این جنگ شکستخورده آمریکا و اسرائیل با ایران بود که چنین قدرتی را به ایران بخشید.»
«نیویورکتایمز» هم به تازگی نوشته بود که شکست آمریکا در جنگ مقابل ایران به این کشور اعتماد به نفس داده و همین مسئله سازمان های اطلاعاتی آمریکا را بهشدت نگران کرده است. به نوشته این روزنامه دستگاههای اطلاعاتی آمریکا در جدیدترین ارزیابی خود به این نتیجه رسیدهاند که 6 ماه پس از آغاز جنگ، ایران نسبت به توانمندیهای نظامی خود اعتمادبهنفس بیشتری پیدا کرده و ممکن است در حال بررسی تشدید قابلتوجه تنشها باشد.
بلغارستان چرا عقب نشست؟
به گفته کارشناسان عملکرد ایران در جنگ به خوبی قابلیتهای ایران را نشان داد و کشورهای جهان با چشم خود دیدند که ایران با امکانات و قابلیتهایی که دارد به راحتی قادر است تهدیدهای خود را علیه قدرت متجاوز عملی کند. در همین راستا بستهشدن تنگه هرمز و حملات به پایگاههای آمریکا در منطقه و نابودی آنها به خوبی نشان داد ایران هم توان و هم اراده عملیاتیکردن تهدیدات خود را دارد. همین توان واراده نیز چندی پیش بلغارستان را مجبور کرد سوخترسانهای آمریکایی را از خاک خود خارج کند.
الجزیره در گزارشی در همین زمینه نوشته است: خروج دو هواپیمای سوخترسان نیروی هوایی آمریکا از بلغارستان، برای ساکنان بزمر آرامش به همراه آورد؛ منطقهای که پس از هشدار ایران درباره استفاده از خاک بلغارستان در عملیات آمریکا و رژیم صهیونیستی، شاهد اعتراض و امضای طومار از سوی بیش از ۳۰۰۰ نفر بود.
شبکه «الجزیره» در گزارش خود از روستای بزمر بلغارستان مینویسد: ساکنان این منطقه پس از خروج دو هواپیمای سوخترسان نیروی هوایی آمریکا بالأخره نفسی راحت کشیدهاند؛ هواپیماهایی که حضورشان برای هفتهها سایه نگرانی را بر این روستا و مناطق اطراف آن انداخته بود. براساس این گزارش منشأ اصلی این اضطراب، هشدار ایران به بلغارستان بود؛ تهران هشدار داده بود که این کشور نباید اجازه دهد از قلمرو آن برای پشتیبانی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی استفاده شود. همین هشدار باعث شد شماری از ساکنان نگران شوند پایگاه نظامی مجاور روستای آنها در صورت تشدید درگیریها به یک هدف احتمالی تبدیل
شود.
به گزارش ایسنا، الجزیره میافزاید: بازتاب این نگرانی در میان مردم گسترده بود. بیش از ۳۰۰۰ نفر از ساکنان بزمر و روستاهای اطراف با امضای طومارهایی مخالفت خود را با استقرار این هواپیماهای آمریکایی اعلام کردند و تجمعات اعتراضی مسالمتآمیزی نیز برگزار شد. بسیاری از ساکنان به الجزیره گفتهاند احساس میکردند بدون آنکه نقشی در تصمیمگیریها داشته باشند، در میانه درگیریای قرار گرفتهاند که کنترلی بر آن ندارند. این نگرانی برای برخی خانوادهها شدیدتر بود، زیرا بستگان آنها در همان پایگاه نظامی مشغول به کار هستند. به نوشته الجزیره، اکنون با خروج این هواپیماها، ساکنان بزمر میگویند بخشی از نگرانی هفتههای گذشته فروکش کرده است؛ نگرانیای که از احتمال کشیدهشدن منطقه کوچک آنها به پیامدهای یک درگیری گستردهتر ناشی میشد.
اظهارات مهم دیوید پترائوس
رئیس سابق سازمان سیا هم در این میان به این واقعیت اذعان کرده است که پایگاههای فعال آمریکا در کشورهای خلیجفارس بهدلیل حملات ایران «دیگر قابل استفاده نیستند.» به گزارش ایسنا، دیوید پترائوس، ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا در مصاحبه با رسانه آمریکایی «گلوبال گمبیت» به حملات ایران به پایگاههای آمریکا در منطقه اشاره کرد و گفت: راهبرد استقرار پایگاههای ما در منطقه دیگر کارایی گذشته را ندارد؛ ایران با توسعه پهپادهای پیشرفته مانند شاهد و موشکهای دوربرد، معادلات عملیات نظامی را تغییر داده است. پترائوس در ادامه به هزینهای که آمریکا با شلیک یک موشک رهگیر گرانقیمت برای سرنگونی یک پهپاد ۵۰ هزار دلاری ایرانی متحمل شده است، اشاره کرده و گفت: باید این راهبرد تغییر کند. فرمانده پیشین سنتکام همچنین در مصاحبه با صدای آمریکا اعتراف کرد «مهمترین واقعیت فعلی این است که هیچ شکافی در ساختار نیروهای نظامی و امنیتی ایران ندیدهایم و هیچ مسئول عمدهای نیز از حکومت جدا نشده است.امید داشتیم میان نهادهای نظامی، بهویژه ارتش و سپاه، شکاف ایجاد شود، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده و حدود یک میلیون نیروی مسلح در ایران همچنان منسجم هستند.»
به جنگ خاتمه دهید
سناتور دموکرات آمریکایی هم با انتقاد از سیاستهای دونالد ترامپ، لازمه پایین آمدن قیمت سوخت در این کشور را پایان یافتن جنگ علیه ایران دانست. به گزارش ایسنا، الیزابت وارن، سناتور ایالت ماساچوست در پیامی در صفحه کاربری خود در ایکس نوشت: میخواهید قیمت بنزین پایین بیاید؟ به جنگ ترامپ با ایران پایان دهید»
برنی سندرز سناتور مستقل ایالت ورمونت هم در ادامه انتقادات خود از جنگ تجاوزکارانه علیه ایران گفت که این اقدام جنایتکارانه نهتنها هزاران تلفات بر جای گذاشته بلکه اقتصاد آمریکا را نیز بهشدت ویران میکند. وی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: جنگ غیرقانونی و فاجعهبار ترامپ در ایران نهتنها منجر به هزاران تلفات شده است، بلکه اقتصاد را نیز بهشدت ویران میکند.میانگین قیمت بنزین در سطح ملی هرگز در تعطیلات آخر هفته روز کارگر از ۴ دلار در هر گالن بالاتر نبوده؛ اما امروز ۴.۱۵ دلار است. ما باید همین حالا به این جنگ پایان دهیم.