خاکسپاری اجساد ۱۰۰ فلسطینی پس از خارج کردن از زیر آوار در غزه
مردم غزه پیکرهای یکصد تن از عزیزان خود را که به تازگی از زیرآوار خارج شده بودند، به طور جمعی به خاک سپردند.
دیروز در محله زیتون در شرق غزه، یکی از بزرگترین مراسم خاکسپاری جمعی در تاریخ فلسطین برگزار شد. در این مراسم هزاران فلسطینی گرد هم آمدند تا پیکرهای ۱۰۰ تن از عزیزان خود را که پس از نزدیک به سه سال از زیر آوار بیرون کشیده شده بودند، به خاک بسپارند. شاهدان عینی میگویند این پیکرها در حقیقت استخوانها و بقایای اجساد هستند، نه پیکرهای کامل شهدا. آنچه در این روز رخ داد، نه فقط یک مراسم خاکسپاری، بلکه روایتی است از خشمی که بیش از هزار روز بر پیکره غزه سنگینی کرده است. با این حال، اکنون همچنان هزاران فلسطینی در زیر آوار هستند.
60 طفل معصوم؛ سهم کودکان از این فاجعه
براساس گزارشها، از یکصد پیکر خارج شده از زیرآوار، 60 شهید کودک بودهاند. تنها در یک مورد صهیونیستها در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۳ (28 آبان 1402) اقدام به بمباران یک خانه فلسطینی که بیش از ۶۰ آواره در آن پناه گرفته بودند، کردند که طی تفحص اخیر پیکرهای ۵۵ شهید از ویرانههای این خانه خارج شد. پرسش اساسی که اکنون از سوی نهادهای حقوق بشری مطرح میشود این است که چرا خارجسازی این پیکرها نزدیک به سه سال به طول انجامید؟ پاسخ را باید در دو عامل جستوجو کرد: نخست، محدودیتهای نظامی رژیم صهیونیستی است. رائد الدحشان، رئیس اداره دفاع مدنی غزه در اینباره میگوید نظامیان صهیونیست از ورود تجهیزات سنگین به غزه جلوگیری میکنند و اگر این تجهیزات اجازه ورود پیدا نکنند، روند خارجسازی اجساد از زیرآوار سالها زمان خواهد برد. در صورت وجود تجهیزات مناسب، خارجسازی حدود 8 هزار پیکر باقیمانده در زیر آوار تنها ۹۰ روز زمان میبرد. دیگری، دسترسی نداشتن به مناطق تحت کنترل نظامی صهیونیستهاست. آجیت سانگای، رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل در سرزمینهای اشغالی فلسطین، در این باره تأکید دارد نزدیک به ۷۰ درصد نوار غزه تحت کنترل نظامی اسرائیل است و دسترسی به این مناطق برای خارجسازی اجساد بسیار دشوار است زیرا صهیونیستها اجازه چنین کاری را نمیدهند.
آمارهای متغیری از شمار شهدای باقیمانده در زیر آوارها منتشر شده است اما برآورد میشود بین 8 تا ۱۴ هزار نفر همچنان در زیر آوار ویرانیهای غزه مدفون هستند. وزارت بهداشت غزه و آژانسهای سازمان ملل میگویند اسرائیل همچنان مانع از ورود تجهیزات لازم برای آزمایشهای دیانای برای شناسایی شهدا شده است. خاکسپاری جمعی اخیر در غزه در حالی رخ میدهد که رژیم صهیونیستی با بمباران آرامگاههای فلسطینیان، کار را برای خانواده داغدیدگان دشوار ساخته است. اکنون بسیاری از فلسطینیان تمکن مالی لازم برای خاکسپاری عزیزان خود را نداشته و مجبور هستند در گورهای قدیمی شهدا را به خاک بسپارند.