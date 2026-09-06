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کد خبر: ۳۳۷۴۷۰
تاریخ انتشار : ۱۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
سرویس کیهان » اخبار
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پسر بایدن نامزد دموکرات‌‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شود

«هانتر بایدن» در یک مصاحبه‌ رادیویی فاش کرد که ممکن است راه پدرش را در دفتر بیضی‌شکل کاخ‌سفید ادامه دهد. 
تارنمای روزنامه نیویورک‌پست در این‌باره نوشته است: پسر ارشد و ۵۶ ساله رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا در مصاحبه با «جان کاتسیماتیدیس» میلیاردر و مالک برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت که «شاید مجبور شود» نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ شود. بایدن گفت: اگر حمایت شما (کاتسیماتیدیس) را جلب کنم، ممکن است مجبور شوم (نامزد ریاست‌جمهوری شوم). آنچه که بیش از هر چیز برای من اهمیت دارد، ۵۰ میلیون آمریکایی است که هنوز از اعتیاد رنج می‌برند. به گزارش ایرنا به نقل از نیویورک‌پست، بایدن، که به ادعای خود اعتیاد به موادمخدر را ترک کرده و در پرونده فدرال رسیدگی به اتهامات مربوط به اسلحه و مالیات محکوم شده است، گفت که صلاحیت اصلی او برای ریاست‌جمهوری «پایبندی به حاکمیت قانون» است. 

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