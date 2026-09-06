یک سیاستمدار عراقی هشدار داد نیروهای آمریکایی بعد از تاریخ 8 مهر هدف مشروع نیروهای مقاومت در عراق خواهند بود.

«احمد رحیم الموسوی» در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومه» عراق تأکید کرد: نیروهای مقاومت حق دارند عناصر آمریکایی باقی‌مانده در این کشور بعد از مدت مشخص‌شده در ۳۰ سپتامبر را هدف قرار دهند. به گفته این عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، حضور نظامیان آمریکایی در عراق بعد از ۳۰ سپتامبر غیرقانونی و نامشروع تلقی می‌شود و بدین‌ترتیب این حق به گروه‌های مقاومت داده می‌شود که آنها را در سراسر عراق هدف قرار دهند. وی گفت: در مرحله نخست از خروج نیروهای آمریکایی تمام خاک عراق به جز اقلیم کردستان شامل می‌شود و بعد از یک سال آنها از این اقلیم نیز خارج خواهند شد. علی‌رغم اظهارات این نماینده پارلمان عراق «قاسم الاعرجی»، مشاور امنیتی نخست‌وزیر عراق دیروز تأکید کرد: نیروهای آمریکایی ۳۰ سپتامبر (۸ مهر) تمام مناطق عراق از جمله اقلیم کردستان را نیز ترک خواهند کرد.